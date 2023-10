Malick Fofana cumule: Gand, l’Europe, la Belgique et l’école

Plutôt que d’aller en cours ce mardi, Malick Fofana est d’ailleurs en Hongrie pour aider les Diablotins dans l’objectif de qualification pour l’Euro 2025. "Tout cumuler, ce n’est pas un problème, sourit le jeune joueur de la Gantoise. Ce n’est pas forcément fatiguant parce que j’arrive à trouver le bon équilibre et la bonne combinaison entre le foot et l’école. Je discute beaucoup avec les gens de l’école qui me permettent d’avoir cette bonne organisation. Je vais à l’école lors de mes journées libres. C’est souvent le mardi. Et puis je vais aussi à certains autres moments. Mais cette semaine, je ne dois pas retourner à l’école parce que je reviens au club jeudi."

Présent avec les U18 belges pas plus tard qu’en mars dernier, le benjamin des Diablotins (né en 2005) se retrouve aujourd’hui face à des adversaires qui ont deux ou trois ans de plus que lui. Ce qui ne l’a pas empêché d’avoir été titularisé lors de ses deux premiers matchs avec Gill Swerts et surtout d’avoir été l’un des plus percutants et dangereux sur la pelouse.

"C’est vrai qu’il a bien joué sur le côté droit, admet le sélectionneur des Espoirs, qui connaissait bien le Gantois, l’ayant affronté à plusieurs reprises lorsqu’il entraînait les jeunes de l’Antwerp. Malick est un joueur talentueux et aussi polyvalent. Il peut jouer comme latéral mais aussi plus haut sur l’aile. Je ne dirais pas que c’est un garçon timide, mais il préfère laisser ses pieds parler sur le terrain."

"Doku, c’est un peu un exemple pour moi"

Et il le fait parfaitement bien, comme à Gand où Hein Vanhaezebrouck en a déjà fait un titulaire très régulier. "Je suis très content parce que j’ai aussi directement pu jouer dès mes premiers matchs avec les U21, reprend le joueur d’1,69m. Je joue sur l’aile droite, qui est ma bonne position. Et puis, tout le monde est très sympa avec moi. J’ai été très bien intégré."

Il ne lui manque désormais plus qu’à améliorer son efficacité (3 buts en 48 matchs avec Gand). "C’est une question de temps et je suis sûr que ça viendra, mais ça fait partie des points sur lesquels je dois encore travailler. Je dois aussi apprendre à faire les bons choix dans certaines situations", pense celui qui a récemment inscrit son tout premier but en Pro League, face au RWDM, en célébrant avec le même geste que Jérémy Doku.

"Doku, c’est un peu un exemple pour moi, poursuit Fofana qui rêve déjà d’une carrière similaire. Son parcours est incroyable. Et j’adore aussi son style : sa vitesse, son intelligence, sa technique. Mais j’aime aussi beaucoup regarder des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi."

La Belgique ou la Guinée

Si son ascension se poursuit aussi rapidement que Doku (appelé chez les Diables à 18 ans), un grand choix se présentera très vite à lui : la Belgique… ou la Guinée. "Ils m’ont contacté quelques fois pour l’équipe A. J’ai répondu que je n’avais pas encore fait mon choix et que je devais réfléchir. Évidemment, je penche pour le moment plutôt vers la Belgique, mais ce ne sera pas un choix facile parce que mon papa a été footballeur professionnel en Guinée. Donc nous verrons plus tard", ponctue celui qui sera amené à faire exploser la défense de la Hongrie ce mardi soir pour viser un troisième succès de rang.