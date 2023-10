Euro 2024: le Luxembourg est aux portes de l'exploit

Si Luc Holtz reçoit continuellement la confiance de sa fédération, c’est parce que le travail effectué est exceptionnel. Lorsqu’il a repris l’équipe nationale, le Grand-Duché occupait la 117e place du classement Fifa. Le voilà aujourd’hui à la 85e position et en passe d’écrire la plus belle page de son histoire.

Dans un pays où le football passe au second plan, rien n’a pourtant été simple pour Luc Holtz. "C’est dû au niveau social de notre pays. Il y a une certaine vision qui est figée: on veut des médecins, des emplois dans la finance, mais être footballeur, c’est dégradant", expliquait-il à So Foot en 2017.

Petit à petit, les mentalités ont évolué. Et le nombre de joueurs professionnels a explosé. "Ces dernières années, on a réussi à avoir davantage de joueurs professionnels, qui ont plus de rythme, plus d’expérience, et qui peuvent être compétitifs", confiait-il à L’Équipe en 2020.

Des résultats en progression constante

Les résultats commencent à sérieusement s’améliorer. En 2017, le match nul face à la France (0-0) est par exemple devenu une référence. "C’est un résultat historique", se réjouissait-il à l’époque.

Bien sûr, il y a encore des soirées difficiles. Comme le 9-0 subi face au Portugal. "On progresse, mais on est le Luxembourg, et quand on affronte des équipes comme le Portugal, on sait que nous n’avons pas beaucoup d’illusions à nous faire."

Actuel troisième du groupe J (dans lequel le Portugal est déjà qualifié), le Luxembourg reçoit ce lundi soir la Slovaquie, deuxième avec deux points de plus. En cas de victoire, l’équipe de Holtz prendrait donc cette deuxième position, synonyme de qualification, avec ensuite deux rencontres à disputer en novembre (face à la Bosnie et au Liechtenstein). "Ce serait quelque chose de surréaliste. Je pense que beaucoup plus de gens y croient aujourd’hui.. Si on peut contredire ceux qui n’y croient toujours pas…", se motive celui qui pourrait devenir le nouveau héros de cette nation de 640 000 habitants.