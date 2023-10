Sur le podium des plus beaux palmarès

Il est passé par les deux pays, où il a été champion, a remporté des coupes nationales et a garni son armoire avec des coupes européennes, même si son empreinte a été plus décisive à Chelsea qu’au Real Madrid. Eden Hazard a remporté quinze trophées au cours de sa carrière, ce qui le place sur le podium des joueurs belges les plus titrés, à égalité avec Thomas Vermaelen, dont les années barcelonaises ont été similaires aux années dans la capitale espagnole de son ancien équipier en sélection.

Il a été longtemps reproché à Hazard de ne pas être décisif sur la grande scène européenne, la Ligue des champions, mais le temps d’un soir, en finale de Ligue Europa, il avait fait voler en éclats les critiques. Chelsea avait été vainqueur d’Arsenal (4-1) et le Belge avait marqué un doublé et donné une passe décisive à Pedro. C’était le dernier de ses 110 buts pour le compte de Chelsea.

Un triplé pour finir à Lille

En Premier League, il avait marqué le but du sacre de 2015, sur penalty, contre Crystal Palace. Cette saison-là il avait été élu joueur de l’année. Un symbole. Deux ans plus tard, un doublé contre Manchester City avait été décisif dans la course au titre, remporté quelques semaines après. À Chelsea, Eden Hazard a été au sommet de sa carrière en club.

À Lille, il s’est fait un nom et il n’a pas traîné pour marquer son premier but, au bout de son sixième match, et après 75 minutes cumulées. Dans le Nord de la France, il a été champion en 2011 et forcément joueur de l’année. Il a marqué 50 buts pour les Dogues, dont un triplé contre Nancy lors de son dernier match, avant de partir à Chelsea.

Hazard avait bien amusé le public et, comme à Chelsea, il avait su soigner sa sortie.