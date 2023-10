Huit athlètes qui n’ont jamais décroché ce titre. Ce sera donc une première pour un sacre qui, depuis 2015, après les trois succès consécutifs de Serena Williams, change de propriétaire chaque saison: Radwanska (2015), Cibulkova (2016), Wozniacki (2017), Svitolina (2018), Barty (2019), Muguruza (2021) et Garcia (2022).

Le tableau 2023 aura fière allure avec des filles qui ont animé le circuit lors des dix derniers mois.

Aryna Sabalenka

Dans le casting final, la Biélorusse de 25 ans, N.1 à la WTA, est celle qui a connu le meilleur parcours au Masters dans le passé avec une finale l’année dernière à Fort Worth. La saison 2023 aura marqué un tournant dans la carrière de la puissante droitière qui a décroché son premier Grand Chelem à l’Open d’Australie avant de devenir la N.1 mondiale le 11 septembre au lendemain de sa finale perdue contre Coco Gauff à l’US Open.

L’ancienne partenaire d’Elise Mertens en double a affiché une grande régularité cette année avec des titres à Adélaïde et Madrid, des finales à Indian Wells et Stuttgart mais aussi des présences dans le dernier carré à Roland-Garros et Wimbledon.

Iga Swiatek

Reine incontestée du circuit en 2022, la Polonaise (22 ans) a vu sa suprématie être mise à mal par l’émergence de Sabalenka. Elle a néanmoins décroché cinq titres cette saison dont un troisième Roland-Garros. Revenue à 590 points de Sabalenka au dernier ranking de la WTA, Iga Swiatek (N.2) se verrait bien reprendre sa couronne mondiale lors du sprint final. L’an dernier, elle s’était inclinée en demi-finale face à… Sabalenka.

Coco Gauff

Présentée depuis quelques années comme la future grande star de la WTA, l’Américaine de seulement 19 ans a passé un cap dans sa carrière cette année en décrochant son premier titre en Grand Chelem à l’US Open. Un sacre qui va lui permettre d’évoluer avec moins de pression. Ce qui pourrait être un avantage au Mexique dans une épreuve découverte la saison dernière avec trois défaites contre Garcia, Kasatkina et Swiatek.

Elena Rybakina

Découverte la saison dernière avec son titre surprise à Wimbledon, la Kazakhe n’a pas disparu des radars après ce tour de force. La joueuse de 24 ans a poursuivi sa progression avec, à la clé, une finale à l’Open d’Australie, une entrée dans le Top 10 mondial puis dans le Top 5 et deux titres WTA 1 000 (Indian Wells et Rome). Comme Muchova et Vondrousova, elle découvrira le Masters.

Jessica Pegula

L’Américaine (WTA 4) qui avait perdu ses trois matchs au Masters 2022, tentera de faire mieux cette année après une saison où elle a décroché à Montréal le deuxième Masters 1 000 de sa carrière. Ce qui n’est que son troisième succès sur le circuit depuis le début de sa carrière. La native de Buffalo endossera le costume d’outsider lors de l’apothéose de la saison à Cancun.

Marketa Vondrousova

Quatre ans après sa finale à Roland-Garros, la Tchèque a décroché cette saison, à Wimbledon, son premier titre en Grand Chelem alors qu’elle n’était pas tête de série. À la suite de cette performance, elle est entrée dans le Top 10 mondial (WTA 8). Elle doit surtout sa présence au Masters grâce à son succès à Londres mais aussi un quart de finale à l’US Open.

Ons Jabeur

Malgré des titres à Charleston et Ningbo, la saison de la Tunisienne de 29 ans aura surtout été marquée par une nouvelle déception avec une défaite, la troisième, dans une finale de Grand Chelem. Favorite de l’apothéose à Wimbledon face à Vondrousova, la "Ministre du bonheur" s’inclina (6-4, 6-4) avant de fondre en larmes sur le central.

Karolina Muchova

Pas de titre cette saison pour la Tchèque (WTA 9) mais une belle régularité avec des finales à Roland-Garros et Cincinnati, une demi-finale à l’US Open et une entrée dans le Top 10 mondial (9e). Muchova (27 ans) n’a plus joué depuis l’US Open et si elle devait être absente à Cancun, Maria Sakkari, neuvième de la Race, pourrait la remplacer.