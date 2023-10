Lacrosse, flag football,... : les cinq nouvelles disciplines des JO 2028 sont-elles implantées en Belgique ?

Baseball – cricket : un duo planétaire de retour au programme

Absents des Jeux de Paris, le baseball et le softball, son équivalent féminin, seront sans conteste les disciplines les plus connues des cinq "sports additionnels" proposés par LA 2028. S’ils restent mineurs chez nous, la fédération belge de baseball recense tout de même 45 clubs pour 4100 affiliés, dont 985 en Wallonie et à Bruxelles. Les Red Hawks, l’équipe nationale masculine, occupe le 25e rang mondial avec une 11e place acquise lors du dernier Euro.

Un ranking aujourd'hui insuffisant pour espérer voir la flamme olympique : une seule place serait octroyée à une nation européenne dans un format à 6 équipes. Une qualification chez les filles paraît encore plus improbable, puisqu’elles occupent la 41e place mondiale.

Après 128 ans d’absence, le cricket devrait lui aussi faire son grand retour sur la scène olympique en 2028. Ses règles vous semblent farfelues ? Pourtant, ce sport de balle collectif est l’une des disciplines les plus populaires dans le Commonwealth. En Inde, les droits de diffusion des Jeux pourraient être multipliés par 10 en cas de retour du cricket.

Rien de tout cela en Belgique, même si l’histoire du cricket belge est plus que centenaire. Le premier match de notre équipe nationale remonte à 1905, face aux Pays-Bas. Les hommes sont aujourd’hui 41e mondiaux. Insuffisant pour rêver d’une qualification dans un format à 6 équipes.

Le squash : la seule réelle chance de participation olympique ?

De tous ces nouveaux venus, c’est en squash que la Belgique aurait le plus d’atouts à faire valoir. Seule discipline individuelle dans la liste proposée, le squash peut s’apparenter au tennis : deux joueurs s’affrontent sur un terrain entouré de quatre murs. Chacun frappe la balle dans une zone prédéfinie. Ça, c’est pour la théorie. Dans la pratique, la Belgique compte deux joueuses de niveau mondial : Nele Gillis (27 ans, 8e mondiale) et sa sœur Tinne (25 ans, 10e) qui détiennent à elles deux les trois derniers titres européens. Nele a par ailleurs atteint les quarts des derniers Mondiaux. De quoi offrir des promesses de médaille(s) ?

Flag football, lacrosse : deux parfaits inconnus

Les Jeux Olympique de 2028 seraient aussi l'occasion pour LA 2028 de mettre en valeur deux disciplines venues tout droit d’Amérique du Nord. En flag football, il est question de drapeaux et de football (américain). Rien de bien surprenant. Ce jeu voit s’affronter deux équipes de cinq dans une version sans contact de son grand frère. Pour remplacer le placage, interdit, le défenseur doit attraper un des deux drapeaux accrochés aux hanches de l’attaquant. Si l’un des flags tombent, la balle change de camp.

La discipline bénéficie d’un lobby de la NFL, l'équivalent de la NBA pour le football américain, qui autorisera ses joueurs à participer aux Jeux en cas d’ajout du flag au programme olympique. En Belgique, le flag est uniquement disputé par les moins de 15 ans au cours de leur formation.

Moins violent que le football américain, le flag football interdit les contacts, dont les fameux placages (Florent Marot) ©EdA - Florent Marot

Enfin, lacrosse, ou la crosse selon ce que vous préférez, nous vient de la culture amérindienne. Présente aux Jeux de 1904 et 1908, ses règles sont relativement simples : deux équipes de dix joueurs. Chacun est équipé d’une crosse avec une poche. L’objectif est de se passer la balle de crosse en crosse pour marquer le plus de goals. Sport national au Canada, lacrosse est également répandue dans les lycées américains. Si vous vous demandiez quel sport pratique Oz dans American Pie, vous avez à présent la réponse.

Lacrosse s’est timidement implantée en Belgique en 2001, grâce à un enseignant canadien de Bruxelles. Le championnat belge compte désormais 12 équipes. L’équipe nationale masculine, 37e mondiale, a pris part à deux Euros et à deux Mondiaux, en 2014 et en 2018. L’équipe féminine a aussi un Euro à son compteur. De là à espérer une qualification olympique ? Peu probable, là encore.

Les Jeux Olympiques de Los Angeles débuteront dans très exactement 1737 jours. Largement de quoi susciter des vocations chez les futures stars mondiales de flag football ou de lacrosse en Belgique, pour autant que le CIO avalise les propositions de LA 2028.