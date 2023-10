Ils ont côtoyé Eden Hazard en équipe nationale chez les jeunes : "Avant un gros match, je l’ai vu fumer un cigare et participer à une soirée poker"

Plusieurs joueurs passés par Huy-Waremme ont évolué aux côtés de l’ancien joueur de Chelsea. C’est notamment le cas de Steve Otte. "Je l’ai côtoyé à plusieurs reprises chez les U17 en équipe nationale. A son âge, il était déjà phénoménal techniquement mais il n’était pas spécialement le plus fort. On ne pensait pas qu’un jour, il allait jouer au Real Madrid. Un jour, il était repris avec nous et l’entraîneur Bob Browaeys lui avait dit: ‘’Mon n° 10, c’est Steve Otte. T’es encore un peu tendre, continue à bosser’’. Quelques mois plus tard, Eden est revenu en sélection avec des cuisses quatre fois plus grosses qu’avant. Une machine, le mec. Et là, c’était ‘’Bye bye Steve Otte!’’ (rires)."

Des souvenirs, l’ancien joueur du Standard, de Huy ou encore de Solières en a des dizaines avec le Brainois. "Je me souviens qu’un jour, alors que nous dormions dans la même chambre lors d’un tournoi en Turquie, Eden m’a dit :"Je n’aime pas le foot mais avec le talent que j’ai, je peux réussir."On avait bu de l’alcool dans la chambre alors qu’on ne pouvait pas. On s’est amusé comme des fous, dit-il. Eden, c’était avant tout un gentil. Vu son niveau, il était déjà sponsorisé par Nike à l’époque. Et plusieurs joueurs l’avaient dépouillé (rires). Moi, vu qu’on chaussait tous les deux du 39, j’avais pris ses chaussures de course et quelques vêtements. Je m’en souviens comme si c’était hier. Il y a quelques années, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour prendre de ses nouvelles. A ma grande surprise, il avait répondu et nous avions échangé quelques messages sur notre famille."

Comme Eden Hazard, Steve Otte (33 ans) va raccrocher les crampons. "Mais cela ne sert à rien de l’évoquer sur tous les toits, rigole l’Amaytois avant de donner un conseil à Hazard. Qu’il ne mange pas trop de frites, sinon il va prendre beaucoup de poids. On a la même morphologie et je sais de quoi je parle. Partout dans les médias, Eden disait qu’il ne travaillait jamais. Mais je sais qu’au fond de lui, il mentait. C'était un vrai bosseur."

Christopher Verbist (32 ans) a également bien connu le capitaine des Diables rouge. Le défenseur, toujours affilié à l’Union Hutoise, a côtoyé le frère de Thorgan en U16 et U17 en équipe nationale. "Nous sommes de la même génération mais Eden a rapidement été surclassé chez les jeunes. C’est bien simple : en équipe nationale, il ne participait qu’aux Euros et aux gros tournois internationaux dans sa catégorie d’âge pour qu’on puisse décrocher un trophée. Eden, c’était un gars simple. Il n’a jamais changé. A 16 ans, il était déjà au-dessus du lot. Secrètement, tout le monde savait qu’il allait sortir une grosse carrière, dit-il. La première fois que je l'ai rencontré, c’était lors d’un tournoi en Croatie chez les U16. Le premier soir, toute l’équipe se trouve à l’hôtel et je reçois un message m’avertissant qu’il y a une grosse soirée poker dans une chambre d’hôtel. J’ouvre la porte et je vois Eden installé avec un gros cigare en bouche. Le lendemain, nous avions un gros match et il avait livré une prestation de malade. A ce moment-là, je me suis dit qu’il était hors-norme. La polémique du hamburger, c’est tellement lui. Cela ne m’a pas surpris. Je suis triste de ne plus le voir jouer car avec Eden, tout était tellement simple."

Il a rasé la tête de Benteke par erreur

Le Faimois Manu De Castris a des souvenirs plein la tête. «Mon meilleur restera cette Coupe du monde U17 en Corée du Sud. Quel joueur ! Il était exceptionnel mais tellement simple. A cette époque-là, Eden était déjà chez les pros à Lille et moi j’évoluais au Standard, en U21. Jamais il ne s’est venté. Dans ce tournoi, on a notamment affronté Toni Kroos mais c’est Eden qui était au-dessus de tout le monde, confie le médian avant d’évoquer sa meilleure anecdote. Un jour avant d’affronter les USA, Eden a décidé de couper les cheveux de Christian Benteke. Malheureusement pour lui, Eden lui a fait un trou en plein milieu et a dû lui raser la tête. Le lendemain, on perd la rencontre et Benteke est exclu.»