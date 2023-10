La soirée de vendredi a livré un scénario de folie dans la rencontre entre Charleroi et le RWDM. Menés 0-1 à la 93e minute, les Zèbres sont parvenus à inscrire deux buts dans le temps additionnels, dont une bicyclette de Vetle Dragsnes à la 99e minute. Ces trois points font énormément de bien au Sporting qui remonte à la treizième place au classement ; le RWDM est dixième.

Victoire sur le gong pour Charleroi face au RWDM. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Soirée pleine pour Anderlecht samedi. Les Mauves recevaient Malines à domicile. Avant le match, le club a réservé un superbe hommage pour fêter les 80 ans de la légende Paul Van Himst. Sur le pré, les joueurs ont eux aussi répondu présents et se sont imposés avec la manière (3-1), avec en fin de rencontre un but fabuleux de Francis Amuzu. Au classement, les Mauves sont deuxièmes derrière l’Union.

Francis Amuzu a inscrit le troisième but des Mauves face à Malines. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Des retrouvailles pas comme les autres… Dimanche, le Standard recevait à Sclessin le Club de Bruges ainsi que ses ex, Philip Zinckernagel et le coach Ronny Deila, pour un choc qui s’annonçait électrique. Sur le terrain, les Rouches ont joué avec leurs tripes dans un Sclessin en ébullition. En fin de rencontre, Isaac Price a inscrit le but de la victoire pour les Rouches (2-1), cinq minutes à peine après l’égalisation des Brugeois. Au classement, les Liégeois sont huitièmes, Bruges cinquième.

La joie de Carl Hoefkens après le but d'Isaac Price. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

La situation commence à devenir glissante du côté d’Eupen… Dimanche, le club germanophone a connu une défaite nette face à l’Antwerp (4-1) en se montrant complètement inoffensif tout au long de la seconde période. Avec cinq défaites consécutives, la situation commence à devenir inquiétante pour les Pandas, douzième au classement grâce aux bons résultats obtenus lors du mois d’août.

L’Union avait à cœur de récupérer sa première place au classement, subtilisée par Anderlecht dans la soirée de samedi. Face à Saint-Trond, les hommes d’Alexander Blessin ont été froids de réalisme et se sont largement imposés (0-4). Les Bruxellois sont premiers de Pro League avec 22 points.

Deux buts de Nilsson, un but de Castro-Montes et d'Amoura ont offert la victoire à l'Union. Photo by Tomas Sisk / Photonews ©TSI

Cyclisme

Un triplé pour couronner une année de roi ! Tadej Pogacar a réussi l’exploit de remporter le Tour de Lombardie pour la troisième fois consécutive, dimanche à l’issue des 238 kilomètres entre Come et Bergame et Italie. Contrairement aux deux dernières éditions conclues par un sprint à deux, le Slovène est arrivé en solitaire. Cette course a été la dernière de la carrière de Thibaut Pinot, coqueluche du public français depuis plusieurs années.

Victoire en solitaire de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. (Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP) ©Marco Alpozzi/LaPresse

Un Belge a lui aussi fait ses adieux au monde du cyclisme professionnel. Samedi, Greg van Avermaert disputait sa dernière course sur la 117e édition de Paris-Tours. C’est l’Américain Riley Sheehan qui s’est imposé dans un sprint en petit comité.

Moteurs

Max Verstappen champion du monde, épisode 3 ! Pour la troisième fois de sa carrière, le Néerlandais a été sacré champion du monde dès samedi à la suite de l’abandon de son coéquipier Sergio Pérez pour le GP du Qatar. Lors de la cours dimanche, le pilote de 26 ans a tranquillement dominé les débats et a remporté une 14e victoire cette saison. Les deux McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris complètent le podium.

Nouvelle bonne performance pour les McLaren, mais Max Verstappen reste le numéro 1. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) ©AFP or licensors

Ce n’est pas tous les jours qu’un Belge est sacré champion du monde. C’est arrivé ce dimanche à Franciacorta où notre jeune compatriote Dries Van Langendonck, 13 ans, a survolé la finale du championnat du monde OK-Junior CIK.

Tennis

Dimanche, Iga Swiatek a remporté le tournoi WTA 1000 de Pékin, son 16e titre en carrière. La Polonaise, 2e mondiale et 2e tête de série, s’est imposée 6-2, 6-2 face à la Russe Liudmila Samsonova (WTA 23) en finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 8.127.389 dollars.

Athlétisme

Jour historique pour le sport ! Dimanche, le Kenyan Kelvin Kiptum a battu le record du monde du marathon en réalisant un chrono absolument époustouflant : 2h00.35, soit près de 34 secondes d’avance sur le record précédent de Eliud Kipchoge (2h01.09).

Kelvin Kiptum a battu un incroyable record du monde. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) ©AFP or licensors

Rugby

L’Irlande a disposé de l’Écosse (36-14) à l’occasion de son 4e et dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby dans le groupe B, dimanche au Stade de France à Saint-Denis. La 1re nation mondiale sera opposée aux All Blacks néo-zélandais pour débuter leur phase à élimination directe.

