Losail: la F1 au Qatar coûte que coûte

C’est bien connu que le pays du golfe persique ne regarde pas à la dépense pour obtenir un boost de visibilité et tenter d’obtenir une image positive via le sport. En 2021, quand la pandémie a forcé les cerveaux de la F1 à remodeler le calendrier, Formula One Management a pris langue avec le Qatar et a ensuite sauté sur l’occasion pour signer un contrat d’une durée exceptionnelle : dix ans!

C’est rarissime pour un pays repris au calendrier du championnat de disposer d’un accord aussi long. En effet, des contrats ou des reconductions de trois, cinq ou sept ans dans le meilleur des cas ont lieu. Tandis que d’autres, à l’instar de la Belgique, luttent pour garder leur place année après année.

Le fric, c’est chic !

Les Qataris ont de surcroît mis sans le moindre complexe quelques valises de billets sur la table pour régler la note. Le pays au drapeau blanc et violet débourse ainsi pas moins de 52 millions€ par an pour faire venir la F1 ! C’est le prix le plus élevé de tous les circuits du calendrier. Seuls Bakou (Azerbaïdjan) et Djeddah (Arabie saoudite) font jeu égal. À titre de comparaison, le Grand Prix de Belgique ne paie "que" 20 millions€ par an. Il faut aussi ajouter le sponsoring de la compagnie aérienne nationale, Qatar Airways, qui sera annonceur sur les Grands Prix jusqu’en 2027 pour un deal s’élevant à 285 millions€ ! Autant dire qu’on comprend pourquoi Stefano Domenicali est très heureux de traiter en affaires avec l’Émirat.

Les investissements ne s’arrêtent pas là puisque le circuit de Losail a subi quelques coups de bistouri pour se mettre aux derniers standards et, accessoirement, taquiner les Saoudiens dont le paddock du circuit de Djeddah est pharaonique. Paddock totalement revu, nouvelles tribunes, zones VIP, espaces réservés aux fans, coins "verts", écrans géants, nouveaux stands… Là aussi, on n’a pas regardé à l’argent mis sur la table. Pour ne pas déroger à la tradition "locale"