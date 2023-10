Il reste deux options à Derwael pour voir les JO

Côté féminin, les gymnastes belges auront deux possibilités encore de se qualifier en individuel pour les Jeux: lors de la série d’épreuves de Coupe du monde par engin en février et mars prochain et lors des championnats d’Europe à Rimini en Italie du 2 au 5 mai. Nina Derwael, double championne du monde et championne olympique aux barres asymétriques, et Lisa Vaesen, toutes deux absentes à Anvers, espèrent pouvoir y décrocher le fameux sésame.

L’équipe belge féminine avait disputé le concours par équipe à Rio 2016 (12e) et Tokyo 2020 (8e).