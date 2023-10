Polémique autour des balles de tennis sur le circuit ATP: "Elles sont responsables de ma blessure", estime Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz, vainqueur ce lundi de Casper Ruud en quart de finale de l’Open de Chine (ATP 500), a évoqué son impression que les balles changent de taille après avoir été frappées: "Je l’ai ressenti dès le premier entraînement ici à Pékin. C’est difficile, mais on doit s’y habituer. À chaque tournoi, c’est une balle différente..."

Wawrinka s’interroge

Ce débat a repris de l’importance la semaine dernière quand Wawrinka a partagé une publication de notre compatriote Zizou Bergs, blessé au poignet cet été: "Il est temps d’examiner attentivement combien de joueurs souffrent des blessures au poignet qui pourraient être évitées en ne changeant pas de balles sur chaque compétition."

Plus tôt, sur la tournée australienne, Medvedev avait tancé : "J’ai des sensations horribles lorsque je frappe. Je pensais que le problème venait de moi mais, après avoir parlé à plusieurs joueurs, je pense que ce sont les balles qui sont responsables de ma blessure." Le Russe n’étant pas le seul à se plaindre: "La balle ne rebondit pas" (Auger-Aliassime), “Elle est de moins bonne qualité” (Nadal), “Plus vous jouer des rallyes, plus elle grossit et peluche, donc ralentit” (Djokovic).

À Roland-Garros aussi, la problématique des Wilson avait fait couler beaucoup d’encre. En mars dans L’Équipe, Richard Gasquet avançait des raisons économiques : un changement de caoutchouc opéré par les fabricants. "Il y a un problème depuis le Covid, toutes les balles sont plus lentes. Je suis sûr qu’elles ne sont plus les mêmes qu’avant."

Un juteux marché

Au centre de la tourmente, Bertrand Blanc, Global Senior Director de la marque Wilson, rejeta dans un entretien à Eurosport le changement de matières premières: "Pour Roland-Garros, le cahier des charges de la FFT était simple: développer une vraie balle de terre battue, vive. En aucune manière, il nous a été demandé d’alourdir les balles. Sur l’US Open, la même balle est utilisée depuis 1978. Ses caractéristiques techniques et sa composition sont les mêmes, à la seule exception esthétique des logos."

En ce qui concerne leur utilisation unique pendant toute l’année, on touche là à un sujet sensible. Les marques Wilson, Babolat, Dunlop, Slazenger et Penn se partagent les tournois mais surtout un marché gigantesque…. et très juteux, auquel elles ne sont pas prêtes à renoncer.