A Anderlecht, Riemer recherche son équipe-type: ça va faire mal à Amuzu ou Dreyer

Un onze-type? Voilà une déclaration qui contredit ce que Riemer lui-même répète depuis le début de la saison, lui qui voulait justement instaurer un maximum de concurrence dans son noyau, que tout le monde se challenge et qu’il puisse adapter son équipe en fonction des forces de l’adversaire. Un credo balayé par sa nouvelle recherche de stabilité.

L’entraîneur du Sporting d’Anderlecht n’est pas une girouette pour autant. Il est juste conscient que la concurrence a ses limites. Sans hiérarchie, un groupe de footballeurs professionnels peut fonctionner plus difficilement. Avec un seul match par semaine sans Coupe d’Europe, les Anderlechtois n’ont pas besoin d’une rotation. Si certains postes sont clairement attribués, le coach doit éclaircir la situation à d’autres.

Tour d’horizon.

Gardien

Le choix est fait, évidemment. Il ne manque que l’officialisation de Riemer: Kasper Schmeichel est le numéro 1 et Maxime Dupé sa doublure. À Eupen, le Danois a sorti un arrêt important et a donné une impression de sérénité dans sa cage. Le coach devrait rapidement annoncer son choix, peut-être en fin de semaine.

Back droit

Patris et Sardella se disputent la place et c’est peut-être là que le suspense est le plus grand parce qu’il n’y a pas une grande différence de statut entre les deux jeunes internationaux U21. Mais Patris, titulaire à Eupen après sa fracture de la main, a quand même un double avantage: avec le montant de son transfert (3 millions d’euros) et son profil qui correspond à la tactique, il devrait jouer. Il aura juste moins de crédit en cas défaillance.

Défense centrale

C’est très clair: Vertonghen et Debast sont les titulaires et ne bougeront pas, sauf blessure ou suspension. Non seulement, ils sont des cadres de l’équipe mais, en plus, ils n’ont pas vraiment de concurrence. Pour trouver des remplaçants, il faut regarder à d’autres postes et opérer un repositionnement (Sardella, Delaney, Diawara...).

Back gauche

Augustinsson a pris le dessus sur N’Diaye depuis son arrivée. Sans faire de bruit, le Suédois s’impose par son application défensive et sa capacité à adresser de bons centres. Il est beaucoup moins spectaculaire que le jeune Sénégalais mais Riemer cherche d’abord de la fiabilité. La prolongation de contrat de N’Diaye la semaine passée enlève aussi de la pression sur le staff. Plus besoin de l’amadouer par du temps de jeu pour le convaincre de s’engager sur la durée.

Triangle du milieu

Rits et Leoni sont des certitudes. Delaney aussi mais il est blessé jusqu’en novembre. La place revient pour l’instant à Diawara, qui a plu à Riemer samedi à Eupen, mais il y a peu de chamboulements à attendre dans le cœur du jeu. Arnstad et Ashimeru, quand il sortira de l’infirmerie, partent de loin. Lonwijk est plus vu comme un joueur offensif par le staff.

Ailiers

On a rassemblé les ailiers gauche et droit dans la même sous-catégorie. Parce que tout est lié. Amuzu et Hazard lorgnent la place à gauche, leur préférée. Mais Hazard peut être déplacé à droite si Amuzu est aussi titulaire. Le gaucher Dreyer, lui, préfère le poste à droite. Et comme Hazard n’est pas venu pour faire banquette, le duel de prestige va se jouer entre Amuzu et Dreyer. L’un a sa vitesse, l’autre son efficacité. C’est aussi là que Riemer risque quand même d’oublier sa volonté de stabilité pour utiliser une qualité ou l’autre selon l’adversaire.

Avant-centre

Luis Vazquez a réussi sa première titularisation mais la hiérarchie ne va pas changer: Kasper Dolberg, qui doit revenir après sa blessure contre Malines samedi soir, est le premier choix en pointe.