Felice Mazzù à quitte ou double

Une telle confiance lie l’administrateur-délégué du club Mehdi Bayat et son entraîneur que, même après un bilan de 7 points sur 27 et une place de relégable quasiment au tiers du championnat, Mazzù ne semble pas menacé pour le moment. C’est le principal intéressé, de lui-même, qui a placé la question sur la table : "Si mes joueurs ne se réveillent pas, il faudra un déclic. Si rien ne change, il faudra prendre des décisions."

Est-ce un réel avertissement ou simplement un coup de communication? Certains l’estiment fatigués en prenant en exemple son visage déconfit lorsque Bayat avait pris la parole dans le rond central après le nul frustrant face à Saint-Trond (1-1, le 3 septembre).

D’autres pointent du doigt le fait qu’il ait repris trop vite du service après son licenciement à Anderlecht sans avoir eu complètement le temps de digérer ce C4.

A-t-il encore la flamme alors qu’il voit que son message passe difficilement cette saison dans "son" club? Lui seul a la réponse.

Grosse colère dans le vestiaire

Envoyer Mazzù au Forem serait oublier un peu vite l’excellente deuxième partie de saison dernière des Carolos qui se sont mis à rêver du Top 6 après son arrivée alors qu’ils naviguaient en bas de classement avant le limogeage d’Edward Still.

À vrai dire, Mazzù n’est pas lassé par son métier. Le T1 garde la même énergie et le même amour pour ce poste. Il n’a absolument aucune intention de quitter le navire en pleine tempête. En avançant une possible démission si les choses ne s’améliorent pas, l’Entraîneur de l’année 2021 veut faire réagir son groupe. Pour lui, le problème se situe dans les têtes même si d’autres lacunes existent. C’est pour les réveiller qu’il a tenu ce discours devant la presse mais aussi face à eux, dans le vestiaire, après le match. Il a poussé une énorme colère en leur disant qu’ils auraient besoin d’un entraîneur plus sévère au vu de ce qu’ils montrent. Cet avertissement, qui peut s’apparenter à un coup de bluff, est une tentative risquée. Vendredi face au RWDM, on verra si elle s’avère payante.