"Dans ce sport, il faut être dans l’instant"

En revanche, ce résultat lui permet de décrocher une place de quota non nominative (au même titre que le Brésil et la Corée du Sud, respectivement 13e et 14e) et donc d’avoir l’assurance d’envoyer un gymnaste aux JO. Et ce n’est pas tout : s’étant classé parmi les huit meilleurs gymnastes des pays non-qualifiés, Luka Van den Keybus (29e all-around, avec 80,798 points) a, lui, décroché sa qualification pour le concours général de Paris 2024 !

Le gymnaste de Lokeren pourrait d’ailleurs être rejoint le week-end prochain par Noah Kuavita, aux barres parallèles, en fonction des résultats des finales par agrès où d’autres tickets olympiques seront en jeu.

"C’est un sentiment indescriptible, commente Luka Van den Keybus. J’étais en train de me balader avec mes équipiers ce dimanche après-midi quand j’ai commencé à recevoir des messages. Franchement, je n’avais pas vraiment pensé à cette qualification individuelle parce que l’équipe était la priorité absolue et que je ne voulais pas me disperser. Je pensais même que les tickets olympiques allaient être distribués après la finale. (sourire) J’ai juste fait mon boulot et voilà maintenant que je suis qualifié pour les Jeux. Fantastique !"

Trop d’erreurs

Le bilan belge de ce premier week-end est honorable donc mais, samedi, c’est la déception liée à la non-qualification olympique du collectif qui dominait. Arrivés dans la métropole en forme optimale, au point physiquement et mentalement, nos gymnastes, imperméables au stress des Mondiaux à domicile, ont commis des erreurs inhabituelles qui, au final, leur ont coûté extrêmement cher.

"Il aurait suffi de faire une faute en moins", déplore Maxime Gentges, le vice-champion d’Europe du cheval-d’arçons qui n’a lui-même pas été irréprochable à son agrès de prédilection qu’il a dû interrompre après avoir "peut-être trop anticipé".

"Or en gymnastique, on le sait, il faut être dans l’instant. Si je réussis mieux là, ou si je ne lâche pas la barre à la barre fixe pour une question de millimètres, ou encore Si Noah réussit mieux ce dernier agrès, on aurait fini plus haut au classement. Malheureusement nos erreurs se sont mal combinées. C’est franchement dommage et difficile à encaisser."

Entrés dans la compétition avec beaucoup d’envie, ce qui s’est traduit par de belles barres parallèles, nos représentants ont accusé le coup dès la deuxième rotation, à la barre fixe, puis à la quatrième, au cheval-d’arçons.

Entre les deux, le sol s’est mieux déroulé et les anneaux ont été plutôt bons, avant que le saut, très correct, ne ponctue leur prestation avec un total de 245,094 points (un bond de 8 points par rapport aux Mondiaux 2022) et une 6e place très provisoire. Leur chance, les intéressés le sentaient, était passée…

"La frustration est énorme parce qu’on avait vraiment le potentiel d’atteindre cette finale par équipe et la barre des 250 points, disait l’un des deux entraîneurs nationaux, Gilles Gentges. Ces quatre dixièmes qui nous séparent de la qualification olympique correspondent à… deux fois rien. Un pas, une réception. La gymnastique est une affaire de détails et, ce samedi, la réussite n’était pas de notre côté."

Et comme aux Jeux de Tokyo, il n’y aura pas d’équipe masculine à Paris. "On peut avoir des regrets par rapport à notre performance, pas par rapport à nos choix. Nous avions demandé aux gymnastes de partager des valeurs de solidarité, de respect, de courage et de résilience et ils l’ont fait" conclut Gilles Gentges.