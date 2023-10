Après trois partages de rang, les Mauves retrouvent le chemin de la victoire. Samedi au Kehrweg, Anderlecht a émergé en seconde période pour l’emporter face à Eupen (1-3). À défaut d’être brillants dans le jeu, les Bruxellois engrangent des points et sont 3e de Pro League avec 18 points.

+ Anderlecht ramène les 3 points d’Eupen via un presque-doublé de Vazquez (1-3)

+ Leoni omniprésent, un Dreyer éclair et la bonne surprise Vazquez : les notes des Mauves après la victoire à Eupen (1-3)

+ Le but le plus rapide de la saison, un gros trou d’air et la première réussie de Vazquez : ce qu’il faut retenir d’Eupen-Anderlecht

Premiers buts pour Luis Vazquez à Anderlecht, auteur d'un doublé ce week-end face à Eupen. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Victoire poussive pour les Rouches, mais victoire quand même ! Samedi, le Standard s’est imposé au Stade Den Dreef face à OHL (1-2) grâce à des buts de Wilfried Kanga et Kamal Sowah. Une victoire qui fait du bien aux Liégeois, 12e avec 10 points, et qui devront composer avec un calendrier particulièrement relevé jusqu’au mois de décembre.

+ Sur le fil, Sowah offre une victoire au Standard contre son ex-club (1-2)

+ Alzate à la baguette, Kanga buteur malgré les hors-jeu : les notes des Rouches à OHL (1-2)

Kamal Sowah ne veut pas célébrer son but par respect pour ses anciens supporters louvanistes. ©BELGA

Même avec ses remplaçants, l’Union Saint-Gilloise gagne et prend même la tête du championnat. Dimanche au Parc Duden, les Bruxellois se sont imposés face au Sporting de Charleroi avec une équipe largement remaniée (3-1). Les hommes d’Alexander Blessin ont inscrit leurs trois buts en première période, les trois sur des phases arrêtées. Les Zèbres ont livré une prestation désastreuse et restent embourbés à la 14e place du classement.

+ L’Union dispose de Charleroi et prend provisoirement la tête du championnat

+ Puertas au-dessus du lot, Zorgane dans un jour sans : les notes d’Union-Charleroi

+ Felice Mazzù durcit le ton : “Si l’équipe ne se réveille pas, je ne pense pas que l’on pourra continuer avec moi”

Le défenseur unioniste Ross Sykes a inscrit deux buts de la tête. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Théo Defourny est définitivement l’un des hommes du début de saison du côté du RWDM. Dimanche soir, le Racing a tenu en échec La Gantoise grâce à une superbe performance de son portier. Les Buffalos perdent leur première place au classement au profit de l’Union, tandis que les hommes de Cláudio Caçapa sont 9e.

+ Le RWDM tient Gand en échec grâce à un Théo Defourny impérial

Aussi en football :

Cyclisme

Un finish pas comme les autres… Ce dimanche prenait place la 5e édition de la Famenne Ardenne Classic, une course de 188 kilomètres à travers la province du Luxembourg. Lors du sprint final, Arnaud De Lie a pris une large avance sur ses adversaires mais a été victime d’un incident mécanique à quelques mètres de l’arrivée : le Belge a cassé sa cale et a dû finir la course sur une jambe ! Heureusement, De Lie est parvenu à finir de justesse devant Kedan Groves et Florian Sénéchal, s’imposant ainsi devant son public.

+ Famenne Ardenne Classic : Arnaud De Lie casse sa cale sur le sprint mais l’emporte en pédalant sur une jambe (VIDÉO)

+ Arnaud De Lie après avoir déchaussé sur le sprint de la Famenne Ardenne Classic : “Si j’avais perdu à cause de ça, j’aurais eu le seum !”

Image étonnante d'Arnaud De Lie remportant in extremis la Famenne Ardenne Classic sur une jambe. Photo by Jan De Meuleneir / Photonews ©JDM

Un Belge champion d’Europe pour une première ! Dimanche à Oud-Heverlee, Jasper Stuyven a remporté la première édition des championnats d’Europe de gravel. Il est devenu par la même occasion champion de Belgique, la course faisant également office de championnat national. Chez les dames, la Néerlandaise Lorena Wiebes a gagné le titre continental, après avoir terminé 2e derrière l’Australienne Tiffany Cromwell, non éligible. Marthe Truyen est championne de Belgique

+ Jasper Stuyven remporte l’Euro de gravel à Oud-Heverlee (VIDÉO)

Victoire pour Jasper Stuyven à Oud-Heverlee. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Une victoire pour annoncer son départ ? Samedi sur le Tour d’Émilie, Primoz Roglic s’est imposé grâce à un sprint de costaud, terminant avec plusieurs longueurs d’avance sur son compatriote Tadej Pogacar et le Britannique Simon Yates. Plus tôt dans la journée, le Slovène avait annoncé qu’il quitterait la Jumbo-Visma en fin de saison.

+ Primoz Roglic ravi de s’imposer au Tour d’Émilie, devant son compatriote Tadej Pogacar

+ Primoz Roglic confirme qu’il quittera Jumbo-Visma en fin de saison

Aussi en cyclisme :

Tennis

Veronika Kudermetova a remporté le tournoi de tennis WTA 500 de Tokyo, épreuve sur surface dure dotée de 780.637 dollars, dimanche. La Russe, 19e joueuse mondiale et tête de série N.8, a battu en finale l’Américaine Jessica Pegula (WTA 4/N.2) 7-5, 6-1 en 1 heure et 24 minutes.

+ WTA Tokyo : deuxième titre pour Veronika Kudermetova, victorieuse de Jessica Pegula en finale

+ Vainqueur d’un joueur malentendant, Carlos Alcaraz s’est fixé un objectif d’ici à la fin de saison : “Retrouver la place de numéro un mondial”

Succès pour Veronika Kudermetova au Japon. (AP Photo/Hiro Komae) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Moteurs

Drôle de GP ce dimanche ! Jorge Martin a remporté le Grand Prix du Japon de Moto. La course a été interrompue à mi-parcours à cause de la pluie et n’a pas pu reprendre, scellant prématurément la victoire de l’Espagnol. Le pilote de Ducati-Pramac revient à huit points du leader Francesco Bagnaia (Ducati).

+ MotoGP : Jorge Martin remporte le sprint au Japon et réduit l’écart sur Bagnaia au championnat

La pluie a contraint les organisateurs à raccourcir le GP du Japon. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP) ©AFP or licensors

Bis repetita en rallye : comme lors de la seule édition précédente, en 2019, Ött Tänak (Ford Puma) a remporté le Rallye du Chili, 11e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, dimanche à Concepcion. Toyota s’est déjà assuré du titre chez les constructeurs.

+ Rallye du Chili : victoire d’Ött Tänak, Thierry Neuville 2e, Toyota sacré chez les constructeurs

Golf

C’est fait ! L’Europe a récupéré la Ryder Cup, laissée aux États-Unis voici deux ans à Whistling Straits. Sur le parcours romain du Marco Simone G&CC, dans une ambiance de folie, l’équipe de Luke Donald s’est méritoirement imposée 16,5-11,5.

+ Ryder Cup : l’Europe reprend le pouvoir