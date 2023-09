Un capitaine salvateur, l’autre génial mais inquiet

Jusqu’à ce jeudi, le bilan en déplacement de Genk n’aurait pu être plus beau (trois matchs, trois succès et aucun but encaissé). Coïncidence ou pas : l’égalisation d’Hans Vanaken, dont les rouspétances incessantes ont eu le don d’irriter Wouter Vrancken, est intervenue juste après la malheureuse sortie de Bryan Heynen. Le milieu, si essentiel dans le système du Racing, a dû à nouveau quitter la pelouse sur blessure. Sa sortie a complètement déstabilisé son équipe.

Plus que les deux points "perdus" et les opportunités gaspillées en première mi-temps, les Limbourgeois regretteront la perte de leur "captain fantastique" dont la précédente absence leur avait coûté plusieurs points (et probablement des éliminations européennes).

Reste à voir quelle sera la durée d’indisponibilité.

Sur l’ouverture du score, encore, le porteur du brassard a démontré toute son importance. Bilal El Khannouss s’est peut-être occupé de la finition, mais le mérite revient surtout à Heynen, qui a pu fait montre de son excellente vision du jeu. Une qualité qu’il met en évidence dans son boulot défensif aussi. De son côté, El Khannouss, qui avait déjà inscrit son nom au marquoir lors du choc limbourgeois contre Saint-Trond dimanche, a en l’espace de deux semaines marqué plus de buts en championnat que la saison dernière.

Les ajustements de Deila ont changé la donne

Sous les yeux de Noa Lang (venu donné le coup d’envoi), le Club Bruges a, sur base de sa prestation après la pause, mérité le partage. Au moins. Les ajustements et remplacements effectués par Ronny Deila ont changé la donne aussi. Plus que celle de Casper Nielsen, les montées de Ferran Jutgla et d’Eder Balanta, revenu des oubliettes du Jan Breydel, ont permis aux Brugeois de contenir leurs adversaires dans leur camp. Aucune trace des contres que Genk mène habituellement si bien durant les 30 dernières minutes. Le Racing a plutôt dû se concentrer pour ne pas se faire totalement renverser.

Au bout du compte, tant Vrancken que Deila se diront que leurs hommes auraient pu tirer davantage de la partie. Pour le second, il lui manque toujours cette victoire contre un prétendant aux Champions playoffs…