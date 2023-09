Pour son retour à la compétition, David Goffin (ATP 102) s’est imposé 7-5, 6-4 devant Mattia Belluci (ATP 144). La rencontre, disputée sur la surface dure de l’Open d’Orléans, a duré 1h46.

"Je suis heureux de retrouver mon niveau de jeu et de me sentir en forme à nouveau", a déclaré en substance le Liégeois au terme de la rencontre.

C’est vrai, Goffin a livré une bonne prestation d’ensemble. Et ce, même s’il subsiste des points à corriger. On pense notamment à ses nombreuses balles de break non converties (9/13) ou à ses huit doubles fautes. Mais la victoire n’était-elle pas la seule chose qui importait ce mercredi, jour où la nouvelle officialisation du classement ATP le pointait hors du top 100 ?

Avant ce duel face à un joueur issu des qualifications – et qui a connu une bonne tournée sur le sol français en septembre dont un succès au Challenger de Cassis – Goffin n’avait plus joué depuis sa défaite au premier tour des qualifications de l’US Open. C’était le 23 août dernier. Dans la foulée, le natif de Rocourt avait décidé de faire l’impasse sur la Coupe Davis (victoire belge 3-1 face à l’Ouzbékistan) et sur le Challenger de Saint-Tropez. L’idée était de se refaire une caisse physique et de se préparer au mieux afin d’amorcer les échéances à venir. Avec un certain succès pour cette première sortie.

Au deuxième tour, Goffin sera opposé au Finlandais Otto Virtanen (ATP 124). La victoire sera importante afin d’enchaîner, prendre de la confiance et remonter dans le classement en vue du tableau principal de l’Australian Open en janvier 2024.