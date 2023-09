"Pas de débordements svp"

C’est un grand classique du football belge qui se disputera ce jeudi au stade Machtens : un RWDM – RUSG qui ramène sur le devant de la scène une tranche d’histoire du sport bruxellois, le fameux Daring – Union qui renvoie à Bossemans et Coppenolle et au théâtre populaire d’avant-guerre. La rivalité a continué d’exister, même après que l’Union disparaisse de la D1 il y a tout juste 50 ans. Mais le folklore s’est évaporé et n’est restée que la tension qui est montée, ces derniers jours. Entre les coups de gueule sur l’horaire, les banderoles ciblant un manager du calendrier qui doit pourtant composer avec d’innombrables contraintes et les menaces lancées entre camps de supporters, il est compliqué de parler de fête et de "zwanze".