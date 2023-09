Novak Djokovic s'offusque: “Les sociétés de paris gagnent des millions grâce au tennis et on reçoit des miettes"

Fondateur avec Vasek Pospisil de la PTPA (Association des joueurs de tennis professionnels) dont l’objectif est de représenter les intérêts des joueurs de simple dans le Top 500 et des joueurs de double dans le Top 200 des classements ATP et WTA, l’actuel numéro 1 mondial a vivement critiqué cette semaine la situation économique dans laquelle vivent de nombreux joueurs du circuit. Pour cela, Nole a pris l’exemple de l’Indien Sumit Nagal, 159e mondial, qui a récemment expliqué les difficultés financières qu’il rencontre.

"Je suis passé par une telle situation, donc je comprends la lutte quotidienne livrée par certains joueurs, a expliqué Djokovic, dernier lauréat de l’US Open. Je comprends aussi les difficultés de payer les frais de déplacement si l’on n’a pas le soutien d’une fédération forte, ce que 90% des joueurs dans le monde, voire plus, n’ont pas. Et de ne pas avoir le budget pour payer les entraîneurs et les kinés... Moi qui viens de Serbie, je n’avais rien de tel. Maintenant, j’ai de l’influence, j’ai du pouvoir et je veux me battre pour de meilleures conditions."

Et de poursuivre : "On parle beaucoup des sommes d’argent remportées par les vainqueurs de l’US Open par exemple, mais on ne parle pas du nombre de joueurs, hommes et femmes, en simple, en double, tous ensemble, professionnels, qui vivent de ce sport. Il y a moins de 400 joueurs au maximum pour un sport supermondialisé et qui est aussi l’un des sports les plus regardés de la planète. C’est pauvre. C’est un échec pour notre sport!"

Situation d’impuissance

Parmi les cibles du Serbe, on retrouve les sociétés de paris sportifs: "Les maisons de paris gagnent des centaines de millions de dollars, peut-être des milliards, et de nombreuses parties profitent de ces accords, mais nous, les joueurs de tennis, n’obtenons que des miettes. Des milliards de dollars circulent chaque semaine grâce aux tournois de tennis et les joueurs sont dans une situation d’impuissance. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue."

Le discours est beau - surtout venant de l’un des joueurs les plus riches du circuit - mais sera-t-il suivi par des actes de la part des autorités du tennis international? Ce n’est pas certain.