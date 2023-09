Le Paris olympique de Mathieu van der Poel

Prévu initialement au départ du Circuit Franco-Belge (28/9) et de Paris-Tours (8/10), le champion du monde de Glasgow a finalement décidé de refermer sa saison route sur son succès conquis lors de la Super 8 Classic (16/9) avant de s’accorder un ultime plaisir coupable : le test-event VTT des Jeux olympiques de Paris. Une épreuve disputée le week-end dernier à Elancourt, sur le site d’une ancienne déchetterie et casse automobile reconverti en butte artificielle devenue le point culminant de l’Île de France (231 m) avec vue sur la Tour Eiffel. La dernière ligne d’un agenda gargantuesque que le Néerlandais rouvrira très vite, préparation à une saison de cyclo-cross qu’il devrait lancer début décembre oblige, et qui sonne comme la meilleure preuve du degré de priorisation du rendez-vous olympique de 2024.

Le réservoir un peu vide

Parti 45e et bon dernier sur la grille de départ, van der Poel a terminé cette sorte de répétition générale à la 28e place à 3:29 du vainqueur Victor Koretzky, après avoir longtemps flirté avec le Top 10 au prix d’une remontada au bout de laquelle il s’éteignit aux alentours de la mi-course. "Je suis bien parti mais je n’ai pas su maintenir ce rythme jusqu’au bout, commentait le coureur Alpecin-Deceuninck. Je sens que le réservoir est un peu vide."

Le petit-fils de Raymond Poulidor semblait toutefois satisfait de ce qu’il avait vu d’un tracé qui ne fait pourtant pas l’unanimité chez certains spécialistes, jugeant son empierrement raté en certains endroits. "Le circuit est dans l’ensemble assez roulant avec des côtes qui se montent en puissance et me conviennent bien. C’est plutôt sympa. Décrocher une médaille ici l’été prochain serait une belle manière de refermer un chapitre. Cela devient difficile pour moi de tout combiner même si je garde dans un coin de ma tête l’idée de me préparer dans quelques années spécifiquement pour un Mondial que je rêve de remporter afin d’être couronné dans trois disciplines (NdlR: après le cyclo-cross et la route). L’or olympique, c’est le graal en VTT alors qu’il y a plein de très belles victoires à aller chercher sur la route."

Un enchaînement tout à fait possible

Dans la foulée d’une prochaine campagne des Classiques sur laquelle il devrait remettre en jeu ses titres conquis sur Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, MVDP installera ses quartiers d’été dans l’Hexagone. Entre un Tour de France qui se conclura le 21 juillet à Nice, l’épreuve VTT des JO (29 juillet) et la course olympique sur route (3 août), le programme estival du Néerlandais aura de forts accents tricolores.

"J’ai pu constater cette saison sur le Mondial de Glasgow qu’enchaîner rapidement le Tour avec un autre objectif ne constituait pas un problème, estime le Néerlandais. On peut être bon. Nous n’avons pas encore assemblé toutes les pièces de mon puzzle mais enchaîner la Grande Boucle avec les deux épreuves olympiques est clairement une option. Il n’est pas nécessaire de faire des concessions, je crois. Initialement, je n’avais pas réellement songé à m’aligner sur la course en ligne mais il se fait que le parcours (NdlR: triple ascension de la butte Montmartre dans les 45 derniers kilomètres avant une arrivée sur Trocadéro) pourrait me plaire et me convenir. Nous allons voir comment nous allons pouvoir combiner. Idéalement, j’aimerais courir quelques belles épreuves de VTT en amont des JO. Avoir participé à ce test-event m’a permis de mieux comprendre quels entraînements j’allais devoir mettre en place et comment je vais devoir m’organiser."

Les cerveaux des frères Roodhooft, patrons de l’équipe de MVDP, risquent bien, dans les prochaines semaines, de fumer autant qu’un incinérateur à plein régime.