Dix ans plus tard, Simone Biles est de retour à Anvers pour les Mondiaux de gymnastique: "La boucle est bouclée

"La boucle est bouclée. J’étais présente en 2013 à Anvers et y être à nouveau en 2023, c’est assez fou, avait-elle commenté à l’issue des épreuves de sélection américaines. Je suis très excitée. Je pense que nous avons vraiment une équipe formidable." Une équipe - arrivée en Belgique dès samedi pour digérer le décalage horaire avant de s’entraîner à Gand puis à Anvers - au sein de laquelle on retrouve Joscelyn Roberson, qui n’avait que… 7 ans lorsque son aînée a ouvert son palmarès mondial.

32 médailles olympiques et mondiales

Encore trop jeune pour participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Simone Biles avait effectué son entrée sur la grande scène internationale dès l’année suivante. Intégrée à l’équipe nationale seniors, la petite prodige avait immédiatement marqué le praticable du sceau de son énorme talent.

Victorieuse des Championnats nationaux, la Texane, du haut de ses 16 ans, arrivait alors en pleine confiance à Anvers pour ses premiers Championnats du monde. Où les stars de l’époque, outre Kohei Uchimura chez les hommes, se nommaient Kyla Ross, McKayla Maroney, Aliya Mustafina ou encore Larisa Iordache. Mais ce rendez-vous anversois allait avant tout marquer le véritable envol de celle qui allait devenir l’une des plus grandes gymnastes de l’histoire, si pas la plus grande, avec… 32 médailles olympiques et mondiales, un record qu’elle co-détient avec Larisa Latynina.

Au Sportpaleis, Simone Biles remporta quatre médailles, comme Uchimura: deux en or (dans le concours général individuel, le premier de ses cinq titres ; et au sol), une en argent au saut et, enfin, une en bronze à la poutre. Elle se classa aussi quatrième de la finale des barres asymétriques. Car au-delà de son premier couronnement en tant que généraliste, la puce américaine était bien sûr qualifiée aussi pour les finales aux quatre agrès. Le début d’une carrière absolument hors norme.