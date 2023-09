Laporte en pensant à Van Hooydonck

Très à l’affût tout au long de l’épreuve, l’ancien vainqueur du Grand Prix et du Circuit de Wallonie a plutôt fait un effort long, en gestion, est sorti en solitaire du groupe des favoris en vue du but (12km). "Ce n’était pas planifié, mais dans un sprint face à des gars comme van Aert ou De Lie, c’est dur de gagner, s’est-il justifié. Il fallait essayer quelque chose dans ce final de fous ! J’ai tenté le tout pour le tout et cela a marché !".