Max va encore devoir patienter un peu

À Singapour, Carlos Sainz (Ferrari) a mis fin à une série de dix succès du futur triple champion du monde qui a déjà douze victoires cette année. C’est la première fois en quinze courses qu’il n’est pas monté sur le podium. Et cela ne devrait plus se reproduire souvent tant sa suprématie est écrasante.

Mais cette modeste (pour lui) 5e place à Marina Bay dimanche dernier rend impossible un sacre dès ce week-end à Suzuka. Après le Japon, il restera en effet six Grands Prix (Qatar, Austin, Mexique, Brésil, Las Vegas et Abu Dhabi) dont trois avec une course sprint le samedi, soit un total de 180 points encore à attribuer en comptant aussi à chaque fois le point bonus du meilleur tour en course.

206 points encore en jeu

Or, si l’on ajoute le maximum de 26 unités en jeu au Pays du Soleil Levant à son score actuel et que l’on considère un gros zéro pointé pour Pérez, l’avance de Max atteindrait 177 points. Même dans le scénario le plus favorable pour lui à "Hondaland", il lui en manquerait donc trois pour être sacré.

Il devra donc patienter deux semaines de plus pour, dans le meilleur des cas, finir le boulot le samedi 7 octobre (à l’issue de la course Sprint) ou le dimanche 8 au Qatar. À moins que Sergio Pérez n’ait un sursaut d’orgueil et ne devance son équipier à Suzuka et à Losail.

Dans ce cas, il faudra sans doute attendre le GP des États-Unis, le 22 octobre à Austin.