Les Zèbres n’y arrivent pas. Samedi, Charleroi a lutté vaillamment face au Club de Bruges mais s’est incliné après avoir concédé 4 buts (4-2). Les Carolos enchaînent un septième match sans victoire, et pointent à la 14e place de Pro League.

Charleroi compte 4 points en 7 journées de championnat. Photo by Nico Vereecken / Photo News ©NVE

L’Union Saint-Gilloise a tout essayé face à Genk… Samedi, les Bruxellois se sont inclinés face au Racing malgré leur domination tout au long de la rencontre (0-2). Les Apaches enchaînent un troisième match sans victoire en championnat et végètent en milieu de tableau (10e) avec 10 points.

Dominer n'est pas gagner : l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée contre le cours du jeu face au KRC Genk. Photo by Peter De Voecht / Photonews ©PDV

Libéré, délivré ! Face à Eupen dimanche, le Standard a enfin décroché sa première victoire de la saison (1-3). Les Rouches ont pu compter sur un bon match de leurs dernières recrues (Alzate, Djenepo, Hayden, Sowah) pour l’emporter, malgré quelques frayeurs en toute fin de rencontre… Les Liégeois sont 12e au classement.

Les Mauves ont eu chaud, très chaud. Dimanche, Anderlecht a été mis en difficulté par le KV Courtrai. Le Sporting est parvenu à arracher le point du partage dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Malgré cette prestation décevante, les Bruxellois sont actuellement deuxièmes du championnat.

Le Tour d’Espagne prenait fin ce week-end. Samedi, Remco Evenepoel est passé à un cheveu du quadruplé ! Le champion de Belgique a été devancé au sprint par Wout Poels au terme de la 20e étape du Tour d’Espagne.

Wout Poels a devancé de peu Remco Evenepoel lors de la 20e étape. BELGA PHOTO PEP DALMAU

Dimanche pour l’ultime étape à Madrid, les coureurs ont bousculé les codes en tentant une échappée pour la victoire finale. Si le peloton est revenu à hauteur du petit groupe dont faisait partie Remco Evenepoel en toute fin de course, c’est bien Kaden Groves, maillot vert et membre de l’échappée du jour, qui l’a emporté.

Au classement général, la Jumbo-Visma réussit un triplé fantastique, avec Sepp Kuss en vainqueur et Jonas Vingegaard et Primoz Roglic pour compléter le podium. Remco Evenepoel sera également mis à l’honneur et montera sur le podium des récompenses, puisqu’il a remporté le maillot du meilleur grimpeur. Le Belge, victorieux de trois étapes, a étalement été désigné super combatif de cette Vuelta.

En plus de placer trois coureurs sur le podium du Tour d'Espagne 2023, la Jumbo-Visma réalise un incroyable triplé Giro-Tour de France-Vuelta cette saison. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) ©AFP or Licensors

La fin d’une dictature ! Dimanche au GP de F1 de Singapour, ni Max Verstappen, ni son coéquipier Sergio Pérez ne l’ont emporté après une séance de qualification catastrophique pour Red Bull. Au terme d’une course extrêmement disputée, c’est Carlos Sainz qui a franchi en tête la ligne d’arrivée, signant le premier succès de Ferrari cette saison. Lando Norris et Lewis Hamilton complètent le podium.

Carlos Sainz, Lando Norris et Carlos Sainz composent le podium du GP de Singapour 2023. Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP ©AFP or licensors

La Belgique a remporté sa rencontre face à l’Ouzbékistan, dans le cadre du premier tour du Groupe mondial I de la Coupe Davis de tennis, dimanche, à Hasselt. La victoire de Joris De Loore (ATP 166) face à Khumoyun Sultanov (ATP 421) était la troisième en faveur de l’équipe belge et a ainsi scellé son succès.

La Belgique remporte son premier match de Coupe Davis face à l'Ouzbékistan. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Samedi à l’occasion des finales de la Ligue de Diamant d’athlétisme à Eugene (USA), Jakob Ingebrigtsen a établi un nouveau record d’Europe du mile (environ 1.609 m).

Le champion du monde en titre Luca Brecel (WS 2) s'est qualifié pour la finale du Shanghai Masters de snooker (975.000 euros), samedi, en Chine. Le champion du monde a battu en demi-finales, dans la Grand Stage de Shanghai, l'Australien Neil Robertson (WS 6) 10-7.

