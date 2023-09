Après un premier quart d’heure à l’avantage de l’Union, c’est Genk qui a tenté de remettre le pied sur le ballon. Une volonté de faire le jeu qui paye à la 17e minute. Bien lancé par Heynen, Paintsil fonçait vers le but et décalait la balle vers le nouveau buteur suisse du Racing qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des buts de Moris. Le premier but de Zeqiri en Pro League. Quelques minutes plus tard, Lazare s’effondrait dans la surface, mais pas de quoi siffler pour Lawrence Visser.

