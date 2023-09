L’Union aura tout essayé, mais s’incline face à Genk (0-2)

Un buteur suisse bien réglé

©Photo News

Après un premier quart d’heure à l’avantage de l’Union, c’est Genk qui a tenté de remettre le pied sur le ballon. Une volonté de faire le jeu qui paye à la 17e minute. Bien lancé par Heynen, Paintsil fonçait vers le but et décalait la balle vers le nouveau buteur suisse du Racing qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des buts de Moris. Le premier but de Zeqiri en Pro League. Quelques minutes plus tard, Lazare s’effondrait dans la surface, mais pas de quoi siffler pour Lawrence Visser.

Les assauts offensifs de l’Union allaient se multiplier durant la deuxième moitié de la première mi-temps. Notamment avec cette reprise de la tête de Burgess suite à un coup de coin à la 27e qui ne passait pas loin du cadre. 4 minutes plus tard, Lazare effectuait un centre au deuxième poteau sans trouver personne. Eckert était pourtant complètement isolé dans la surface. Burgess allait encore passer pas loin du cadre à la 39e avec une reprise de la tête sur un coup franc venu de la droite botté par le nouveau venu Castro-Montes. Peu avant le repos, Un centre du flanc droit de Castro Montes trouvait Eckert devant le but. La reprise de l’Allemand en demi-volée, était puissante, mais Vandevoordt sauvait ce ballon sur sa ligne.

Malgré une grosse pression des Bruxellois, le score restait inchangé au repos. Un match au sommet qui tenait ses promesses en termes de spectacle et surtout qui était très engagé puisque 4 cartons jaunes ont été distribués dans cette première mi-temps.

L’Union n’y arrive pas

Au retour des vestiaires, les Unionistes continuaient à pousser. Mais les occasions créées étaient moins franches qu’en première période. La raison est peut-être à chercher du côté de l’ajustement tactique opéré par Vrancken, passant à 4 joueurs positionnés dans l’entrejeu, afin d’annihiler la construction des Bruxellois.

©BELGA

Après un double changement (67e) résolument offensif avec la montée d’Amoura et Nilsson, la menace allait encore monter d’un cran. Amoura, accélérait sur la gauche avant de servir Puertas qui frappait du gauche, mais Vandevoordt repoussait encore une fois le ballon.

Sur une récupération de l’extérieur du droit, Amoura a envoyé une frappe qui a heurté le montant limbourgeois (84e). Dans le temps additionnel, et après une longue intervention du VAR, M. Visser, l’arbitre de la rencontre, accordait le deuxième but de Genk signé Galarza, de la tête (90e+6).

Un troisième match sans victoire pour les Bruxellois qui pointent désormais à une huitième place provisoire (10 points) alors que Genk repasse provisoirement à la cinquième place (11 points).