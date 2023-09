Jérémy Doku ouvre son compteur but avec Manchester City face à Fulham (vidéo)

Mené au score en première mi-temps après un but de Ward-Prowse (36e), Manchester City a remis les pendules à l’heure dès le retour des vestiaires avec le premier but de Jérémy Doku (46e), titulaire pour la deuxième fois consécutive. Dans le dernier quart d’heure, Silva faisait la différence pour permettre aux siens d’engranger un nouveau succès (76e) avant de voir l’inévitable Haaland définitivement faire le break (86e).

Castagne titulaire, Tielemans monte

Fulham, avec Timothy Castagne titulaire, a fait chuter Luton Town, promu de Championship cette saison (1-0) et s’empare d’une provisoire neuvième place (7 points). Luton alignait Thomas Kaminski dans les buts et le nouveau venu Albert Sambi Lokonga. Le promu reste bloqué à 0 point.

Enfin, Aston Villa a décroché une victoire in extremis à domicile face à Crystal Palace (3-1). Menés à quelques minutes de la fin après le but d’Edouard (48e), les Villans ont inscrit trois buts en 12 minutes: Duran (88e), Douglas Luiz (90e+8) et Bailey (90e+10). Si Tielemans est monté à l’heure de jeu, Dendoncker, lui, n’aura foulé le terrain quelques minutes (90e+16). Villa (9 points) remonte ainsi à la septième place du classement général.