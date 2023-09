Ce week-end, le football des clubs cédait sa place au football des nations ! Samedi, la Belgique se déplaçait aux frontières de l’Europe affronter l’Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024. Au terme d’une prestation peu emballante, les Diables se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) grâce à un but plein d’opportunisme de Yannick Carrasco.

Avec 10 points sur 12, les Diables sont actuellement en tête de leur groupe de qualification. Prochain match face à l'Autriche mercredi. ©JIMMY BOLCINA

Si les Diables n’ont pas été brillants, il en va de même pour d’autres nations européennes. L’Italie a ainsi partagé l’enjeu face à la Macédoine du Nord (1-1), de même pour l’Angleterre face à l’Ukraine (1-1). Plus inquiétant encore : en match amical samedi, l’Allemagne a subi une déculottée face au Japon (1-4). À la suite de ce nouveau revers, Hansi Flick a été viré de son poste de sélectionneur.

Cyclisme

Après sa défaillance de vendredi, Remco Evenepoel avait à cœur de prendre sa revanche sur ce Tour d’Espagne 2023…

Samedi sur la 14e étape entre Sauveterre-de-Béarn et Larra-Belagua (156,2km), le Belge a forcé dès le départ une échappée en compagnie d’un petit nombre de coureurs. Le dernier d’entre eux, Romain Bardet, est lâché à quelques kilomètres de l’arrivée… Evenepoel franchit seul en tête la ligne d’arrivée, un jour seulement après sa défaillance. Sacrée revanche.

Quatrième victoire d'étape pour Remco Evenepoel sur la Vuelta, sa deuxième lors de l'édition 2023. ©AFP or Licensors

Mais le champion n’était toujours pas rassasié. Dimanche pour la 15e étape entre Pamplona et Lekunberri (158,3km), bis repetita : Evenepoel accroche l’échappée du jour rapidement et joue une nouvelle fois les premiers rôles. Malheureusement, le Belge finit par lâcher dans la dernière ascension… C’est Rui Costa qui s’impose au sprint devant Kämna et Buitrago. Les favoris se sont neutralisés, et Sepp Kuss pointe toujours en tête du classement général.

C'est la première fois en trois participations que Rui Costa décroche une victoire sur la Vuelta. ©Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Ce week-end marquait aussi la conclusion du Tour de Grande-Bretagne. Samedi, le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X) a remporté la 7e et avant-dernière étape entre Tewkesbury et Gloucester (170.9km). Wout van Aert avait lancé une attaque à 25 kilomètres et s’était placé seul en tête, mais le Belge a été repris à 700 mètres de la ligne d’arrivée.

Dimanche pour la dernière étape entre Margam Country Park et Caerphilly (166,8km), c’est l’Espagnol Carlos Rodriguez qui s’est imposé en solitaire. Wout van Aert a terminé deuxième, mais l’essentiel était ailleurs : l’Anversois termine en tête du classement général et remporte ce Tour de Grande-Bretagne 2023 !

Wout van Aert, une nouvelle fois deuxième dimanche mais bien victorieux au classement général. ©PA Wire/PA Images

Et de neuf ! Tim Merlier a remporté sa neuvième victoire de la saison au Grand Prix de Fourmies, en devançant un autre Belge, Gerben Thijssen.

Tennis

Coco Gauff (WTA 6) a remporté l’US Open de tennis, samedi à New York. L’Américaine de 19 ans a terrassé la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, pour s’offrir le premier sacre de sa carrière en Grand Chelem, et ce à domicile. Elle s’est imposée en trois manches et 2h06, 2-6, 6-3, 6-3.

Premier titre en Grand Chelem de la carrière de Coco Gauff, âgée de 19 ans.

Dimanche, Daniil Medvedev et Novak Djokovic s’affrontent dans la finale des simples messieurs.

Moteurs

En MotoGP, deuxième victoire de la saison pour Jorge Martin (Ducati-Pramac) ! L’Espagnol a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, 12e manche (sur 20) de la saison. Martin a terminé devant les Italiens Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et le leader au général Francesco Bagnaia (Ducati), 3e sur le tracé de Misano.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia composent le podium du GP Moto de Saint-Marin 2023. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Dimanche, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté le rallye de Grèce, 10e des 13 manches du championnat du monde WRC. Thierry Neuville (Hyundai) avait été contraint à l’abandon lors de journée de samedi, mais il a pu repartir le lendemain et a terminé à 29 minutes du Finlandais.

Basket

Jour historique pour le basket allemand ! Dimanche aux Philippines, la Nationalmannschaft a été sacrée championne du monde de basket pour la première fois de son histoire après sa victoire (83-77) contre la Serbie. Plus tôt dans la journée, le Canada a remporté le match pour la médaille de bronze contre les États-Unis (127-118) après prolongations.

L'Allemagne a remporté le premier titre de champion du monde de la FIBA de son histoire. ©AFP or licensors

Ostende a conquis sa troisième Supercoupe BNXT consécutive, samedi. Le champion de Belgique a largement remporté son opposition (59-89) sur le terrain de Leiden, les champions des Pays-Bas et champions de la BNXT League, la ligue belgo-néerlandaise de basket.

Rugby

Vendredi, la Coupe du monde de rugby 2023 a débuté. Pour le lancement de “son” Mondial, la France s’est imposée face à la Nouvelle-Zélande (27-13). Samedi, l’Irlande n’a fait qu’une bouchée de la Roumanie (82-8). Dimanche, les Springboks d’Afrique du Sud ne sont pas loupés face à l’Écosse pour leur entrée en lice (18-3).

