Greg Van Avermaet: "Je ne décompte pas les jours"

Greg, vous avez disputé toutes les éditions des deux Grands Prix cyclistes canadiens (Québec et Montréal). Pourquoi cet attachement ?

D’abord parce que j’y ai très souvent bien marché (NdlR: 9 podiums au total, un record). Il s’agit de deux courses qui correspondent à mes qualités. Mais au-delà de la pure dimension sportive, il y a aussi une ambiance qui me plaît. Les gens sont extrêmement agréables, l’atmosphère de ces courses en circuit est assez unique et la région demeure toujours très agréable à sillonner. J’aime aussi évoluer hors de l’Europe, dans des contextes différents de ceux auxquels nous sommes coutumiers. Je n’ai pas vraiment d’explication au phénomène, mais j’ai constaté que je faisais souvent de bons résultats lorsque je courais loin de la Belgique. Oman, le Qatar, la Californie, le Canada, Rio.

Décomptez-vous les jours vous séparant de la retraite ?

Je ne décompte certainement pas les jours, je continue d’aimer ce quotidien, même si j’avoue avoir vécu une passe difficile lors du Tour de France pour lequel je n’ai pas été sélectionné. Je n’ai jamais eu de problème de motivation, mais quand on prend le chemin de l’entraînement dans un stage en altitude en Suisse plutôt que de s’élancer sur une étape de la plus grande course du monde, ce n’est pas toujours simple.

Vous êtes forcément moins l’un des acteurs majeurs en course. En quoi prenez-vous du plaisir ?

Quand on est encore bien placé et en jambes dans une finale pour tenter un truc ou y porter un équipier, cela reste grisant. Ma forme demeure correcte et c’est agréable de remonter au sein du peloton dans une difficulté plutôt que d’y péter comme on dit dans le jargon. Je tente de savourer, de profiter de ce feeling si spécial.

À quoi ressemblera votre calendrier après le Canada ?

Je serai au départ du GP de Wallonie (13 septembre), une course que j’aime bien même si elle tombe dès le lendemain de notre retour du Québec et que j’ai remporté (2014). Je ferai ensuite la Super 8 Classic (anciennement GP Impanis), la Famenne-Ardenne Classic ou encore Paris-Tours.

Il s’agit de la course sur laquelle Philippe Gilbert a également fait ses adieux. Ne regrettez-vous pas de ne pas avoir fait plus souvent équipe avec le Wallon sur les classiques flamandes à votre époque BMC ?

Ce n’était pas facile de trouver la bonne formule pour arriver à une vraie cohésion, car Phil et moi étions ambitieux et possédions deux caractères forts. Je n’ai toutefois jamais eu aucun problème personnel avec lui. J’ai aussi remarqué que nos courbes de forme étaient très rarement similaires. Quand j’étais top, Phil était un rien moins bien, et inversement. On a peu roulé de finales ensemble et on n’a malheureusement jamais trouvé la bonne connexion.

Avez-vous déjà une idée claire de votre reconversion ?

Non, pas vraiment. J’ai d’abord besoin de me poser à la maison, de passer du temps en famille pendant six mois à un an. Je veux bien réfléchir à ce que je souhaite faire pour la suite, mais aussi essayer certaines choses dont il est difficile de se faire une idée sans s’y être frotté. Je pense à un rôle de consultant médiatique par exemple.