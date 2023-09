Arnaud De Lie prolonge chez Lotto Dstny: "Je ne pouvais pas dire non"

Quels ont été les éléments clés dans votre choix de prolonger jusqu’en 2026?

Je me sens bien dans cette équipe et c’est essentiel à la performance. Le projet que m’a présenté notre manager Stéphane Heulot reste axé autour de mon évolution et la volonté d’être capable de jouer la gagne sur des grandes classiques. Je n’en étais déjà pas loin sur le Nieuwsblad. Je suis devenu un acteur des courses WorldTour cette année mais je veux poursuivre cette progression. Quand on change d’équipe, une période d’adaptation est souvent nécessaire. J’aurais donc pu perdre un an en décidant d’aller voir ailleurs.

Sur quelles exigences avez-vous été le plus attentif? L’équipe changera de vélos la saison prochaine en passant de Ridley à Orbea.

Contrairement à ce que certains ont avancé, je ne suis pas à l’origine de cette décision. Mais c’est vrai que Stéphane Heulot me demande souvent mon avis sur de nombreuses thématiques, on discute beaucoup. Le recrutement de Lionel Taminiaux s’est par exemple fait à mon initiative. Globalement, l’équipe évolue dans le bon sens, ce n’est pas un hasard si nous sommes la première formation pro continentale au ranking mondial (9e).

L’ambition est-elle de retrouver le WorldTour avec Lotto-Dstny?

Oui et non. Le statut WorldTour impose certaines obligations de calendrier sur lequel on a plus de latitude en évoluant à l’échelon inférieur. Mais il faut alors se battre pour assurer ses invitations sur les grandes courses...

Comment avez-vous accueilli l’annonce du départ de Maxime Monfort (Lidl-Trek en 2024)?

La vie professionnelle est ainsi faite. Maxime a saisi une belle opportunité et il n’a pas à poser ses choix de carrière en fonction de moi. Notre relation restera bonne même si nous défendrons des couleurs différentes.

Avez-vous hésité? Des médias ont évoqué l’intérêt d’UAE…

Ils me l’ont appris, car je vous assure ne pas avoir été approché. Je ne sais pas où certains sont allés chercher ça, sur la lune peut-être (rires). J’ai écouté quelques autres propositions mais je ne peux pas dire que j’ai réellement hésité. Dès que le projet Lotto-Dstny m’a été présenté, il m’a séduit. Il était presque impossible de dire non.

La durée (jusqu’en 2026) était-elle importante pour vous?

Cet horizon permet de créer un bon groupe sur le long terme, et c’est important pour continuer à progresser en tant qu’équipe, dans notre manière de courir.

On vous présente déjà parfois comme le boss de l’équipe, son leader. Cette étiquette va vous coller encore un peu plus à la peau désormais…

Je n’aime pas que l’on me voie en patron. Ce n’est pas un discours de façade, je ne veux pas être placé sur un piédestal, même si c’est vrai que la structure a décidé d’investir dans ma carrière.

Qu’attendez-vous de votre fin de saison et d’un calendrier qui vous réserve encore de belles opportunités, à commencer par le GP de Québec ce vendredi?

J’ai envie de jouer la gagne sur cette course, même si je sais que l’expérience en circuit est importante. On annonce de la pluie, ce qui n’est pas pour me déplaire (rire). Si je lève les bras en septembre, mon mois sera réussi. J’ai en tout cas encore faim et je prolongerai d’ailleurs ma saison jusqu’au Tour de Guangxi (WorldTour) en Chine à la mi-octobre.

Vous bénéficierez d’un rôle protégé sur le prochain Euro de Drenthe aux Pays-Bas (24/9). Avez-vous déjà discuté avec Wout van Aert, avec qui vous partagerez le leadership?

Non, pas vraiment. Les choses vont se faire naturellement dans les prochaines semaines. Wout est un coureur inspirant, nous partageons quelques similitudes dans nos profils même s’il est encore un cran au-dessus de moi. Je nous sais assez intelligents pour cohabiter. Ça fait 2 ans que je n’ai plus endossé le maillot de l’équipe nationale et je suis très content de la retrouver.