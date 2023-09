Sporting Charleroi: une trêve pour digérer le pain noir

Charleroi en est là car il n’a pas encore gagné. Il en était très proche, ce dimanche soir, dans un match compliqué qu’il tenait par le bon bout mais dans lequel il aurait aussi pu finir par tout perdre.

Dix-huit tirs pour un but

Après 18 tirs (pour 8 à Saint-Trond) dont 5 cadrés et un poteau de Mbenza, Charleroi a mené de la 80e à la 87e minute. Dabbagh pensait avoir libéré tout un club, tout un stade, en reprenant victorieusement un centre de Rogelj. Mais comme face à OHL, un penalty soufflé par le VAR (bien réel cette fois) a permis à l’adversaire d’égaliser. Avec Marcq comme antihéros, tendant naïvement le pied devant Delorge dans le rectangle. Koita trompait Koffi (87e). Et s’apprêtait, sept minutes plus tard, a botté un second coup de réparation, avant que l’assistance vidéo indique à l’arbitre Wim Smet que la faute (?) d’Andreou avait été commise à l’extérieur du rectangle.

Même maux, même résultat. "On est frustré, déçu, répétait Felice Mazzù. On a eu suffisamment d’opportunités pour marquer plus que l’adversaire. Ça ne veut pas, ça ne veut pas… Encore une fois, je n’ai rien à reproche à mes joueurs dans la mentalité."

Un public indulgent

Charleroi n’a été ni tout à fait brillant ni tout à fait médiocre. Pas efficace, non plus, et ça commence à peser dans le vestiaire. Mazzù avait pourtant aligné Badji et Dabbagh, puis tranché dès la mi-temps en incorporant Parfait Guiagon pour "plus de verticalité et de créativité". L’Ivoirien a mis un peu de magie et de dynamisme dans ce match, sans que cela ne suffise totalement.

1-1. Le déclic attendra encore. "Je veux rester positif", a répété Mazzù. Le public n’a pas attendu le message de son entraîneur pour afficher une bruyante indulgence malgré le 4 sur 18. Comme s’il était persuadé que quelque chose allait finir par tourner pour son équipe, courageuse, et dont seule la prestation au Cercle Bruges (2-0, le 5 août) fut indigne de son ADN. "On mange notre pain noir. On va surtout travailler l’aspect mental durant la trêve et cela va finir par tourner."