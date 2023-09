Toujours pas de victoire pour le Standard… Samedi, les Rouches ont partagé l’enjeu à domicile face au RWDM (1-1) au terme d’une nouvelle prestation décevante. Avec seulement 3 points au compteur, les Liégeois restent embourbés dans le fond du classement, et les supporters manifestent déjà leur colère face à la gestion obscure de 777 Partners.

+ Kanga débloque son compteur, O’Neill trop discret et Balikwisha seul sur son île : les notes des deux camps après Standard – RWDM (1-1)

+ Ce qu’il faut retenir de Standard – RWDM : des Rouches trop inconstants, Mercier encore décisif, des banderoles contre 777 Partners

Dimanche, l’Union Saint-Gilloise accueillait sa bête noire au Parc Duden : l’Antwerp ! Au terme d’une rencontre intense, les deux équipes se sont quittées sur un partage (2-2). Les Bruxellois ont pu compter sur deux pénaltys pour marquer face à des Anversois solides défensivement et efficaces offensivement.

+ Plusieurs arrêts pour Moris, Nilsson sauveur et Van den Bosch solide : Les notes des joueurs après Union-Antwerp

Un but sur pénalty de Gustaf Nilsson a sauvé les Unionistes face à l'Antwerp. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Dimanche, Anderlecht a longtemps cru être plus malin que Genk. En supériorité numérique, les Bruxellois ont pratiqué un jeu minimaliste, espérant qu’un but d’Amuzu suffirait à l’emporter. Mais dans les derniers instants de la rencontre, les Limbourgeois ont égalisé sur un coup de casque de Tolu Arokodare (1-1). Au classement, les Mauves sont deuxièmes, à égalité de points avec Gand, leader.

+ Dolberg et Dreyer absents, un arrêt cinq étoiles de Dupé : les Mauves sous la loupe après le nul contre Genk

Explosion de joie à Genk après l'égalisation en fin de match d'Arokodare. Photo by Vincent Kalut / Photonews ©VKA

Tout comme le Standard, Charleroi est en crise et toujours bloqué à zéro victoire cette saison. Contre Saint-Trond dimanche, les Zèbres pensaient tenir leur premier succès, mais un pénalty en fin de rencontre les a privés des 3 points (1-1).

+ Le paradoxe Marcq, Koffi indispensable : les notes de Charleroi – Saint Trond

L’actu mercato :

Cyclisme

Frustration pour Remco Evenepoel ! Samedi, le Belge a vu Primoz Roglic s’imposer devant lui lors de la 8e étape du Tour d’Espagne. Le champion du monde de contre-la-montre a confié qu’il ne savait pas que la victoire se jouait entre les deux coureurs ! C’est Sepp Kuss, coéquipier de Roglic, qui enfile le maillot rouge du leader du classement général au terme de cette 8e étape.

+ Roglic gagne la 8e étape de la Vuelta 2023 juste devant Remco et offre le maillot rouge à son coéquipier Sepp Kuss

+ Vuelta 2023 : Remco Evenepoel ne savait pas qu’il sprintait pour la victoire : “Ils ne sont pas plus forts que moi”

Victoire de Roglic au nez et à la barbe de Remco Evenepoel. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) ©AFP or Licensors

Dimanche, l’Allemand Lennard Kämna a remporté la 9e étape du Tour d’Espagne au terme d’une échappée épique. Les temps ont été gelés à 2,5 kilomètres en raison de la dangerosité des dernières rampes menant à l’arrivée… Les favoris se sont neutralisés, et Sepp Kuss reste leader au classement général.

+ Vuelta 2023 : Lennard Kämna s’impose au sommet, les favoris se neutralisent dans un nouveau final chaotique

+ Vuelta : Remco Evenepoel satisfait de sa “très bonne journée” avant un jour de repos lundi

Lennard Kamna a remporté la neuvième étape de la Vuelta en solitaire. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Wout van Aert une nouvelle fois deuxième, mais pour la bonne cause ! Dimanche, le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) s’est adjugé la première étape du Tour de Grande-Bretagne après avoir été parfaitement lancé par son coéquipier Wout van Aert dans le sprint final.

+ Van Aert, en porteur d’eau et poisson pilote de luxe : “Un rôle nouveau pour moi”

Moteurs

Record breaker en F1 ! Dimanche, Max Verstappen a remporté un 10e GP consécutif à Monza, effaçant ainsi des tablettes le record de Sebastian Vettel (9) datant de 2013. Red Bull a une nouvelle fois survolé les débats tout au long de la course, Sergio Perez ayant lui aussi réalisé une grande course en terminant deuxième devant Carlos Sainz (Ferrari).

+ GP d’Italie : Max Verstappen s’impose à Monza et bat un incroyable record

En MotoGP, l’Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté dimanche le Grand Prix de Catalogne devant son coéquipier Maverick Vinales. La course a été marquée par la lourde chute du champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati), conduit à l’hôpital pour subir des examens.

+ MotoGP : Aleix Espargaro remporte un GP de Catalogne marqué par la chute de Francesco Bagnaia

Doublé pour Aprilia ce week-end. (Photo by LLUIS GENE / AFP) ©AFP or licensors

Aussi en moteurs :

Tennis

Alexander Zverev, 12e mondial et finaliste 2020, a mis deux heures et demie et deux sets pour prendre la mesure de Grigor Dimitrov avant de finalement l’éliminer 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-1 en 3h42, samedi au troisième tour de l’US Open.

+ US Open : Zverev vient à bout de Dimitrov et jouera les huitièmes, Jabeur aussi qualifiée

Greet Minnnen a vu son parcours s’arrêter au troisième tour de l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année, samedi sur la surface dure de Flushing Meadows dans la banlieue de New York.

+ Greet Minnen éliminée au troisième tour de l’US Open, Alcaraz concède un set mais passe

Vendredi soir, Coco Gauff (WTA 6) a réussi à se hisser pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale de l’US Open au détriment d’Elise Mertens (WTA 32). Dans le stade Arthur Ashe, la jeune Américaine, 19 ans, a dû batailler ferme pour s’imposer 3-6, 6-3, 6-0 en 2h06 de jeu contre la n°1 belge.

+ Gauff a souffert contre Mertens : “Elise jouait bien, mais je ne cède pas sans combattre”