Union - Antwerp: nos consultants décryptent le match dans le match entre les gardiens Anthony Moris et Jean Butez

Domaine aérien

Butez a démontré ces dernières années qu’il était maître dans les airs. Si ce n’est pas un point négatif du jeu de Moris, ce dernier est un cran derrière dans ce secteur. "Butez est un gardien beaucoup plus sûr dans les airs où il dégage plus de confiance, pointe Silvio Proto. La taille n’a pas d’influence (NdlR : Butez mesure 1,89 m et Moris mesure 1,86 m), c’est la détente qui change tout. Butez a un style de jeu dans l’action alors que Moris est plutôt dans la réaction."

Pour Alex Teklak, le dernier rempart de l’Antwerp a un côté plus affirmé dans sa prise de balle : "Butez a un petit peu plus d’assurance et choisit mieux ses moments. Même si ce n’est pas un point faible pour Moris, il va parfois s’exposer inutilement sur des ballons difficiles. Il est aussi moins exposé car il a quelques géants comme Burgess qui balayent le trafic aérien."

Jeu au pied

Pour beaucoup d’observateurs, Anthony Moris a le meilleur jeu au pied du championnat. Nos deux consultants sont d’accord avec cette affirmation même si Jean Butez n’est pas en reste. "Moris est très réfléchi dans ses relances, avance Proto. Il a cette qualité qui permet d’apporter un vrai plus à son équipe. Dans le football moderne, c’est devenu essentiel d’avoir un gardien fort au pied."

Pour Alex Teklak, la grande différence réside dans le côté plus naturel chez le gardien de l’Union : "Moris a de la souplesse dans son geste alors que Butez a un geste plus forcé. C’est plus instinctif chez Moris qui met le ballon où il veut avec une grande aisance et une belle gestuelle. On voit que Butez a dû beaucoup plus travailler ce geste. Et il va avoir plutôt tendance à balancer en tribune quand Moris va essayer de gérer la situation en ressortant calmement au pied."

Un point pour l’Unioniste.

Réflexes sur la ligne

Anthony Moris l’a souvent démontré depuis qu’il porte le maillot de l’Union : l’international luxembourgeois est trop fort quand il s’agit de sortir un ballon chaud sur sa ligne. Lugano en a d’ailleurs récemment fait les frais à deux reprises. "Il est plus réactif dans tous les ballons déviés, confirme Proto. Les arrêts sur des têtes sont sa grande qualité. Par contre, Butez est meilleur dans les réflexes en un contre un car il arrive à mieux faire la croix."

Alex Teklak enchaîne : "Moris a ce côté plus spectaculaire. Il a une aptitude à faire le bon choix en très peu de temps. Rappelez-vous de l’arrêt à la 95e minute à l’Antwerp en fin de saison : Moris est devenu un spécialiste des arrêts spectaculaires à des moments déterminants."

Leadership

Depuis le début de saison, Anthony Moris a reçu le brassard de capitaine. Mais il n’a pas attendu d’avoir ce tissu autour du bras pour s’imposer comme l’un des leaders du vestiaire bruxellois. Au même titre que Butez, qui a pris une grande envergure à l’Antwerp. "Anthony arrive à bien se faire comprendre et à se faire respecter par ses défenseurs", affirme Proto.

Jean Butez, de son côté, a dû faire preuve d’un gros caractère depuis son arrivée à Anvers entre les concurrents mis sur son chemin et son adaptation pas évidente pour un francophone dans un club flamand. "Et il a aussi dû se faire adopter par un public exigeant, glisse Teklak. Son adaptation réussie montre une belle maturité et une personnalité affirmée de sa part."

Conclusion

Pour nos deux consultants, l’écart entre Moris et Butez est très faible. La différence s’opère sur des détails dans certains secteurs de jeu sans que l’un ne prenne un véritable ascendant sur l’autre.

Silvio Proto tranche : "Pour moi, Moris est le plus complet des deux. Mais si je devais en acheter un des deux, je prendrais Butez car il est plus jeune. Il a une plus grosse marge de progression. Même si Moris peut encore apprendre : quand je suis parti à l’Olympiacos à 35 ans puis à la Lazio Rome un an plus tard, j’apprenais encore."

Alex Teklak, de son côté, ne pose pas de choix et prend les deux dans son équipe. Tout simplement. "Je fais jouer l’un en Coupe et l’autre en championnat, sourit-il. C’est difficile de les départager car ils ont tellement de qualités... Ce sont des gardiens réguliers, sécurisants et qui arrivent à garder la tête froide. La plus belle preuve de leur constance est que les coaches se succèdent dans leurs clubs et ils continuent à être numéro 1 sans contestation." Ça promet pour dimanche.