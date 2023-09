Riemer va-t-il changer une équipe d'Anderlecht qui gagne? "Raman ne sait pas jouer 90 minutes"

Pour rappel: Dreyer a été exclu à Saint-Trond et suspendu deux journées. À sa façon, peu élégante mais enthousiaste, son remplaçant Benito Raman a saisi sa chance. Mais Raman ne se fait sans doute pas trop d’illusions: Dreyer est le chouchou de Riemer. Ce vendredi, le coach a évoqué le cas Raman : "La semaine passée, il est sorti à la mi-temps parce qu’il ressentait de la fatigue dans les jambes. Non, il n’était pas blessé. Il en a parlé avec le staff médical cette semaine. Mais il n’a jamais été le genre de joueur à disputer 90 minutes. Ce n’était pas le cas à Schalke non plus."

Entre les lignes, on comprend donc que Raman retrouvera son statut de remplaçant au profit de Dreyer. Ce n’est pas une surprise. Dreyer n’a pas été une seule fois sur le banc, si ce n’est lors de son premier match pour Anderlecht (défaite 2-3 contre Zulte Waregem) quand il venait à peine de débarquer. Puis il a enchaîné 22 titularisations.

Autre constat: Dreyer n’est pas souvent remplacé (6 fois en 22 matchs), fait assez rare pour un joueur offensif. Et quand il doit quitter le terrain, c’est à quelques minutes de la fin. Les arguments de Riemer tiennent en partie la route. Les statistiques physiques de Dreyer sont parmi les meilleures en Pro League. Et la saison passée, il fut régulièrement décisif (5 buts et 4 assists toutes compétitions confondues, en une demi-saison). Cette saison, il a délivré le centre parfait sur la tête de N’Diaye, à Saint-Trond, avant de voir rouge. En revanche, le Danois a souvent été décevant dans le jeu. Ses nombreuses pertes de balle évitables l’ont rendu quelque peu impopulaire auprès du public. Pas aux yeux de Riemer.