F1: l'Italie, le pays sans champion du monde depuis 70 ans

Mais alors qu’ils se rendent dans le Temple de Monza pour leur course nationale ce week-end, il manque un point fondamental pour que le bonheur des tifosi soit complet : un titulaire sur la grille de départ, de préférence dans une monoplace frappée du Cavallino.

Regretté Ascari

Cette année, la Botte fête un anniversaire dont elle se passerait bien. Cela fait exactement 70 ans que le dernier titre d’un champion du monde italien a été célébré. C’était en 1953 avec le regretté Alberto Ascari, seul et unique Transalpin sur les tablettes de la F1.

Mais comment expliquer cette éternité ? Tous ceux dignes d’être sacrés ont été happés par la Faucheuse, à l’instar de Lorenzo Bandini, ont été au mauvais endroit au mauvais moment comme Riccardo Patrese, Michele Alboreto, Ivan Capelli ou Giancarlo Fisichella, ou ont été frappés par le destin tel Alessandro Nannini. Le dernier représentant italien en F1 est toutefois assez récent puisqu’Antonio Giovinazzi, vainqueur au Mans cette année, était encore au départ en 2021. Mais Giovi, comme bien d’autres, n’a jamais concrétisé les espoirs placés en lui.

Deux grands espoirs

Néanmoins, un, voire deux espoirs pourraient se révéler être de prochains grands pilotes italiens dans la discipline reine du sport automobile.

Celui qui est le plus prometteur est assurément Andrea Kimi Antonelli. Seulement âgé de 17 ans, il a été enrôlé par Mercedes il y a déjà cinq ans, quand il roulait encore en karting, et il a dominé outrageusement la Formule 4 la saison passée. Cette année, il mène la danse en Formula Regionale. S’il poursuit sur sa lancée, on devrait logiquement le voir en F1 à l’horizon 2025 ou 2026. Alors que Lewis Hamilton approche de la retraite, il peut même espérer directement intégrer l’écurie officielle et ne pas effectuer une saison d’apprentissage dans une formation cliente de l’étoile.

Le deuxième larron transalpin à espérer une place en F1 est le protégé d’Alpine, Gabriele Mini, managé et soutenu par un certain Nicolas Todt, et actuellement septième de la F3 FIA avec deux victoires.

Entre Antonelli et Mini, lequel sera le plus digne de succéder à Ascari au panthéon des pilotes ? Réponse dans quelques années.