Charleroi: si ça se termine comme il y a cinq ans...

L’entraîneur de l’époque? Felice Mazzù. "Très franchement, je ne me souviens pas vraiment du début de saison dont vous me parlez. En revanche, c’était ma dernière saison (NdlR: avant de partir à Genk), donc je me rappelle qu’on s’était finalement qualifié pour les playoffs 2, qu’on les avait remportés et qu’on avait ensuite disputé le barrage européen (perdu) contre l’Antwerp." Ce qui apporte une dose d’optimisme au technicien carolo au vu de la situation actuelle. Pour l’anecdote, il y a cinq ans, Charleroi avant battu Saint-Trond à domicile en phase classique (1-0). "Si on atteint notre objectif au terme de la saison, alors on aura vite oublié ce début de saison…"

Plus d’équilibre

On ne cesse de le répéter, Charleroi a besoin d’un déclic pour lancer sa saison. Il viendra peut-être de la fin d’un mercato que Mazzù trouve trop long et trop pénible. "Il faut aussi être psychologue avec les joueurs, ce n’est pas simple pour eux non plus. On a tous des envies, et j’en ai eu aussi à une certaine époque. En tout cas, on a trouvé de l’équilibre avec les arrivées de Guiagon (un profil qu’on n’avait pas avec de la verticalité et de la vivacité) et Dragsnes (on avait besoin d’une alternative à gauche depuis le départ de Kayembe et il a pratiquement tout joué en Norvège depuis trois saisons). Je verrai samedi si je le reprends déjà dans la sélection", a commenté Mazzù, qui signale aussi que Knezevic, remis de sa blessure au genou, est sélectionnable, même si les chances sont minimes vu son manque de rythme.

Plus encore que l’échéance de la fenêtre estivale des transferts, c’est une première victoire qui libérerait tout le Sporting. Le timing est important, ce week-end, avant la trêve internationale. "Ce serait vraiment bien de gagner dimanche pour repartir sur de bonnes bases à la reprise. Cela soulagerait le groupe, qui le mérite. Sans faire le Calimero, on traverse une période de poisse. Peu de choses tournent en notre faveur."

Des Canaris à l’allemande

L’adversaire. Saint-Trond. Qui souffle le chaud et le froid. "Une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, à l’allemande par ses caractéristiques de pressing et d’intensité, analyse Mazzù. Avant la défaite contre le Cercle Bruges (NdlR: 2-0 dimanche passé), elle avait montré beaucoup de bonnes choses. Si on reproduit le même match qu’à Genk ou qu’à Anderlecht, sans commettre les erreurs défensives et avec plus d’efficacité offensive, on peut faire quelque chose."

Pour définitivement oublier ce fameux trois sur quinze.