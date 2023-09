Adrien Trebel sur sa fin de parcours à Anderlecht: "Je touchais tranquillement mon salaire ? Faux"

Adrien, pourquoi votre arrivée a-t-elle mis du temps à se régler ?

Mon délai de réflexion a été long parce que j’avais l’opportunité de vivre une aventure extraordinaire en Australie, mais ce n’était pas le bon moment pour ma femme et mes enfants, qui sont mes priorités. J’avais aussi la Turquie et la Suisse. Mon fils (NDLR: il a 4,5 ans et sa fille 1,5) m’a dit qu’il voulait rester en Belgique pour ses copains. J’ai fait ma carrière, mais j’ai un autre rôle aujourd’hui. Celui de père.

Signer pour un an, cela signifie que vous espérez vous relancer ?

Je ne veux bloquer personne. Charleroi est un club qui vend bien. Mais moi, à mon âge, on ne me vendra plus. Je n’avais pas envie de quitter la Belgique sur une saison comme celle que j’ai vécue. Un an, ça arrange tout le monde.

Votre arrivée suscite beaucoup d’attentes…

Ça a toujours été comme ça. À 17 ans à Nantes, au Standard avec Guy Luzon, à Anderlecht avec René Weiler… Je ne crains pas cette pression. Je sais ce que je peux apporter. J’ai bossé dur ces derniers mois, dans l’ombre, il me manque juste le rythme des matchs.

Qu’avez-vous pensé de l’accueil réservé par le public anderlechtois dimanche dernier lors de votre première avec Charleroi ?

J’ai joué sept ans là-bas (NDLR: il s’arrête). Il y a eu de très bons moments, des titres (NDLR: championnat et Supercoupe), mais aussi des plus compliqués. J’ai toujours gardé la même ligne de conduite. Jamais triché. Et jamais fait ce qu’il ne fallait pas faire.

L’échéance de votre contrat était une libération ?

C’est compliqué pour un footballeur de ne pas jouer… C’est une page qui se tourne et j’en ouvre une nouvelle. J’ai toujours eu une bonne relation avec les supporters d’Anderlecht. Quand, du jour au lendemain, on me baladait du noyau B à titulaire, tout le monde voyait que je me donnais à fond. Je remercie tout le monde: le coach Stassin, Hubert (NDLR: Lemaire, le préparateur physique des U21) Robin Veldman, les intendants, les femmes de ménage… Ils m’ont traité avec beaucoup de respect.

Ce n’était pas le cas de tous, au RSCA ?

Tout le monde me demande d’expliquer ce qui m’est arrivé à Anderlecht. Je pourrais le faire… Est-ce que je vais le faire ? Je ne sais pas. Les gens vont dire que je mets de l’huile sur le feu. D’un autre côté, ils doivent savoir et comprendre certaines choses. Ce n’est pas le moment, mais ça viendra peut-être un jour.

Votre gros contrat a longtemps fait jaser. A-t-il pu vous desservir ?

Je ne sais pas. À l’époque où je l’ai signé, l’idée n’était pas de prolonger, mais de partir. Je sortais d’une bonne saison, notamment en Ligue des champions. Il y avait des propositions de grands championnats. Hertha Berlin, Marseille, Porto, l’Angleterre… Marc Coucke a refusé que je parte. Il voulait construire l’équipe autour de moi et a renouvelé mon contrat.

On a aussi entendu que vous ne vouliez plus partir ensuite…

On a dit que je préférais toucher tranquillement mon salaire, mais c’est faux. J’ai eu des offres en Belgique, mais la direction a refusé. À l’étranger, j’ai refusé l’Arabie saoudite en été parce que ma femme était sur le point d’accoucher. Mais en janvier, je suis allé sur place cinq jours. Riyad, la capitale. Une belle ville et une école internationale pour les enfants. Puis Anderlecht a fait traîner, je suis parti en stage, me suis blessé et le deal a capoté.

En janvier 2022, vous êtes prêté à Lausanne…

J’ai d’abord refusé la Suisse et ma femme m’a convaincu en me disant que j’avais besoin de jouer et de retrouver du plaisir.

Savez-vous pourquoi Vincent Kompany ne vous faisait pas jouer ?

Non… Enfin oui… Ce n’est pas le moment d’en parler. Ce que je retiens surtout de lui, c’est que même dans ces moments-là, quand la presse l’interrogeait, il disait honnêtement que je travaillais et me donnais toujours à 100%. Robin Veldman a aussi dit que j’étais important pour la progression des jeunes. Je sais que j’ai un gros caractère, que je sais encaisser ce que beaucoup d’autres joueurs ne sauraient pas encaisser, mais je ne suis pas là pour faire des polémiques. Quand c’était dur, j’ai accepté de me faire petit et de continuer à bosser dans mon coin sans lâcher de bombe. En revanche, c’est important pour moi de dire qu’il y a eu des opportunités pour partir, mais qu’Anderlecht a refusé. Donc dire que je suis resté pour toucher mon salaire, je ne suis pas d’accord.

Et avec Riemer, impossible de recevoir votre chance cette saison ?

Impossible. Contrairement à Kompany, lui a remis en question ma façon de travailler et mon engagement. Je le répète, je ne triche jamais sur un terrain. Bref. C’était la fin d’une histoire. Si on m’avait proposé de prolonger, je n’aurais d’ailleurs même pas accepté. Quand j’ai discuté avec Mehdi Bayat à Charleroi, on n’a pas parlé d’argent. Les seules garanties que je lui ai demandées, c’est de ne pas déforcer l’équipe. Un milieu avec Zorgane, Ilaimaharitra et moi, quel club a beaucoup mieux en Belgique ?