Gauff, l’espoir du tennis américain qui défiera Elise Mertens au 3e tour de l’US Open: “Devenir la prochaine Serena est impossible”

Souvent comparée à Serena Williams, l’actuelle 6e mondiale ne se contente pas de jouer. Malgré son jeune âge, elle n’a pas peur de s’aventurer sur des débats de société. Découverte…

Un papa-coach "Il a pris du recul et c’est bénéfique"

Comme les sœurs Williams, l’ancienne finaliste de Roland-Garros (2022) a été entraînée depuis ses débuts par son papa, Corey. Mais depuis le début cet été, ce dernier a effectué un pas de côté et a été remplacé par l’Espagnol Pere Riba, auquel s’est joint Brad Gilbert.

"Je pense que le fait que mon père ait pris du recul nous a été bénéfique, a expliqué l’Américaine dans une interview à L’Équipe. Il restera toujours le noyau dur de mon tennis, celui qui m’a fait découvrir la discipline, mais oui, cela a changé notre relation. Maintenant, je le vois simplement comme mon père, il continuera à me donner des conseils, et c’est normal. Parfois, la dynamique coach-père peut s’abîmer. Quand vous rentrez chez vous, vous laissez votre coach, et là, vous rentrez avec votre père qui est votre coach. On a quelquefois eu du mal à séparer le tennis et la vie familiale mais pour la ma jeure partie du temps, l’association a été très positive. Il n’y a pas eu de lassitude, j’étais arrivée à un moment de ma vie où j’avais besoin d’entendre une autre voix."

Un choix gagnant car depuis sa défaite au premier tour de Wimbledon, Coco Gauff a triomphé à Washington et à Cincinnati.

Son âge "Je reste une jeune fille de 19 ans classique"

Révélation de l’édition 2019 de Wimbledon quand, à 15 ans, elle se qualifia pour les huitièmes de finale, où elle sera battue par Simona Halep, la native d’Atlanta est devenue, à 19 ans, une habituée du circuit. Ce qui fait qu’on oublie encore parfois son jeune âge.

"Je ne pense pas qu’on oublie quel âge j’ai, mais les gens ont placé de telles attentes en moi depuis que je suis petite, j’imagine qu’ils espéraient qu’elles se concrétisent plus tôt. Bien sûr que parfois je sens qu’il y a deux poids, deux mesures, quand je vois comment les victoires de joueuses plus âgées peuvent être accueillies, mais je ne le prends pas mal. Le circuit vous invite à une maturité un peu forcée: les voyages, les responsabilités, les rendez-vous pour des choses que vous n’avez pas forcément envie de faire… J’ai appris plus sur la vie en étant sur le circuit que je n’ai appris à l’école. J’ai 19 ans et je vis toujours chez mes parents, même si je suis en transition vers le grand départ. Je reste une jeune fille de 19 ans très classique. Comme je suis introvertie, je préfère les plus petits comités, le cinéma, le bowling, les jeux d’arcade."

Les grandes attentes "Je ne suis pas l’élue d’une génération"

De John McEnroe à Chris Evert, de nombreuses anciennes stars du circuit ont prédit un avenir doré à Coco Gauff avec à la clé des victoires en Grand Chelem et une place de numéro un mondiale. Qu’en pense l’intéressée ?

"Que des légendes disent cela, c’est inspirant. Cela ajoute un peu de pression, mais c’est mieux qu’ils disent ça plutôt qu’ils ne le disent pas. Bien sûr qu’être attendue au tournant peut être plus compliqué à gérer que passer complètement sous les radars, mais, si tu veux réussir jeune, tu dois l’accepter. Je ne me sens pas l’élue d’une génération, je suis mon chemin."

La comparaison avec Serena Williams peut aussi amener une certaine pression: "Nous sommes deux joueuses de tennis noires américaines, qui avons grandi dans la même région, qui avons été coachées par leur père. Cela ne me gêne pas que les gens nous associent. De toute façon, devenir la prochaine Serena est impossible. Personne ne sera jamais Serena, même en gagnant 23 Grands Chelems. Et puis, si vous regardez bien, Serena et moi, nous n’avons pas du tout le même jeu. Elle possédait une bien meilleure frappe de balle que je n’ai en ce moment."

Les réseaux sociaux "Comment peut-on arriver à un tel niveau de méchanceté"

Avec 975 000 followers sur Instagram, 280 000 sur Twitter et 250 000 sur TikTok, Coco Gauff a appris à communiquer avec ses fans mais aussi à vivre avec les haters: "Les gens sont critiques, mais j’essaie de ne pas y prêter attention. Parfois, je réponds aux messages avec humour, surtout ceux qui sont très durs, parce que je me demande comment on peut arriver à un tel niveau de méchanceté. Les critiques, on s’y attend, donc la meilleure chose à faire est de fermer le téléphone et de retourner à sa journée. J’ai conseillé à certaines filles de se créer un compte anonyme, parce qu’on a parfois envie de scroller tranquille sur Instagram sans lire ce qu’on dit de nous. TikTok fait du bon boulot en la matière, il faudrait qu’Instagram et Twitter (devenu X) suivent."

Militante Black Lives Matter "J’ai connu des incidents racistes"

Il y a trois ans, après l’affaire George Floyd où cet Afro-Américain est décédé suite à une violence policière, Coco Gauff, 16 ans, a pris la parole lors d’un rassemblement Black Lives Matter (NDLR: la vie des noirs compte) à Delray Beach. "Ce n’est pas un jour dont j’ai envie de me rappeler, il a été éprouvant. J’avais dû convaincre mes parents de me laisser aller au rassemblement. Aucun joueur de tennis n’avait pris position sur le sujet, j’étais la première. Vous savez, le tennis est un sport différent des autres. Aux États-Unis, les joueurs noirs composent la majorité des effectifs au basket et au football, mais ce n’est pas le cas sur le circuit, donc mes parents avaient peur que je sois en décalage par rapport à mon milieu professionnel. J’avais 16 ans et je ressentais juste le besoin de dire quelque chose. Je devais avoir 500 000 followers et je me disais que si mon message atteignait ne serait-ce qu’un quart d’entre eux, c’était déjà beau. Je n’étais pas supposée prendre la parole. Je n’avais rien préparé, tout ce que j’ai dit est sorti spontanément. J’étais stressée, les incidents se succédaient et, en tant que jeune Américaine noire, j’ai connu des incidents dont je ne parle pas… Cela arrive à ton frère, ton oncle…"

Féministe ? "Une question d’égalité"

"Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent." Cette citation de Martin Luther King, Coco Gauff l’apprécie et elle la pousse à évoquer la condition de la femme sans tomber dans un féminisme à outrance: "Pour moi, c’est avant tout une question d’égalité. Mon éducation fait que je ne me suis jamais préoccupée de ce que les hommes pensaient de moi, mes parents ne m’ont pas élevée dans un tel climat. Bien sûr que je constate qu’on me fait des remarques qu’on ne ferait pas à un homme dans la même situation, mais je n’écoute pas. Être ambitieuse fait partie de mon chemin de vie, libre à vous de le ranger dans la case féminisme ou pas, mais je pense quand même qu’on peut être féministe sans être ambitieuse. Ne mettons pas d’étiquette sur qui est féministe ou comment l’être. Le problème, c’est que ce mot effraie, car chacun en a une définition différente. Il est pourtant bien question d’égalité, et on n’y est pas encore. Pour moi, un grand athlète ne doit pas nécessairement être engagé. L’un des grands problèmes de notre société ultra-médiatisée, c’est qu’on force des gens à prendre la parole sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas."