Bakayoko, le choix de la maturité

Tous les clubs européens connaissent l’attaquant et plusieurs d’entre eux ont sondé le joueur ou offert un gros paquet d’argent au PSV Eindhoven pour lui arracher sa pépite. Trois clubs du milieu de tableau de Premier League ont déposé des offres: Brentford a été le candidat le plus sérieux de cette fin de mercato. Les Londoniens ont mis 40 millions€ sur la table. Largement assez pour convaincre le PSV de le lâcher. Bakayoko a toutefois décidé de ne pas partir.

La Ligue des champions et le titre

Une des premières raisons qui l’a poussé à rester aux Pays-Bas est à trouver dans les ambitions du club. Brentford est une valeur sûre de la Premier League mais ne jouera pas le haut du tableau. Tout le contraire du PSV. Les Néerlandais ont commencé leur saison par deux victoires et investi pour jouer le titre. Le club du sud du pays n’a plus été champion depuis 2018 et s’est renforcé pour atteindre cet objectif.

Puis, il y a l’argument clé : la Ligue des champions. Bakayoko avait envie de jouer cette compétition. Pour beaucoup de jeunes joueurs, être en poules de la C1 est un rêve et le meilleur tremplin possible. Le PSV affrontera Arsenal, Lens et le FC Séville. Il y a un coup à jouer, tant collectivement qu’individuellement.

Le besoin d’être titulaire

Le PSG a également été cité comme potentiel candidat acquéreur. Les Parisiens étaient prêts à lui donner sa chance mais aucun coach ne peut offrir de garanties de temps de jeu. Face à un Ousmane Dembélé même fragile, la concurrence était rude. Bakayoko n’a pas toujours été le premier choix la saison passée à Eindhoven. Il a souvent été titularisé mais souvent remplacé en cours de match. Au PSV, il pourra se développer pour devenir un joueur clé à chaque rencontre.

Du temps de jeu pour l’Euro

Les statistiques seront importantes pour son avenir en club mais aussi en équipe nationale. Bakayoko a une belle carte à jouer en cette période de renouvellement des cadres. Il prend doucement sa place dans le noyau de Tedesco mais sait qu’il ne peut pas se permettre de vivre une saison sans être titulaire. L’Euro 2024 commence dans un peu plus de neuf mois. Bakayoko doit jouer. Et c’est bien parti au PSV où Peter Bosz veut faire de lui un incontournable. Il compte 85 % de temps de jeu depuis le début de saison alors que les matchs se sont enchaînés.

Dans un grand club l’été prochain

La patience est une vertu qui a disparu du football moderne. Bakayoko est l’exception qui confirme la règle. Le Belge a aussi posé ce choix suite à une réflexion à plus long terme : s’il réalise une grosse saison aux Pays-Bas et en C1, ce ne sera pas Brentford, mais le big 5 de la Premier League qui frappera à sa porte. Il sera aussi transféré avec le statut de joueur confirmé et plus de jeune talent. C’était d’ailleurs son idée avant l’été : finir son développement au PSV.

Et son club dans tout cela ? Les Néerlandais ont dû s’asseoir sur 40 millions€ mais ne sont pas furieux pour autant. Ils vont empocher beaucoup d’argent avec la Ligue des champions et se disent déjà qu’ils vendront le Diable rouge bien plus cher dans un an.