Saelemaekers à Bologne pour le projet de Motta

Thiago Motta va le faire grandir

La star de Bologne est son coach : Thiago Motta. L’ancien médian italien est considéré comme un futur très grand entraîneur. Il a réalisé une belle saison passée à Bologne (9e) et était sur les tablettes de grands clubs et notamment du Paris-Saint-Germain où il a commencé en tant que formateur après sa carrière.

Motta est réputé pour la gestion de ses joueurs mais aussi pour son football moderne. Son jeu semble taillé pour Alexis Saelemaekers. Au programme : positionnement haut, contrepressing et jeu rapide au sol. Le Belge va grandir aux côtés de l’emblématique Motta.

Il doit être un leader

Son nouveau club l’a fait venir pour une autre raison : être un des joueurs clés sur le terrain. À Anderlecht et au Milan AC, Saelemaekers était toujours vu comme un jeune ou un joueur de rotation. Bologne a un effectif peu expérimenté. Saelemaekers (24 ans) devra y prendre des responsabilités. Pas spécialement en tapant du poing sur la table mais en étant un des éléments clés sur le terrain semaine après semaine. "Pour cela, je considère son transfert comme une promotion", glisse Jean-François Lenvain, conseiller du joueur depuis des années.

Il jouera sur l’aile

Dans la Botte, il pourra également poursuivre son développement à un poste offensif. La Belgique a un regard biaisé sur Saelemaekers car il a percé à Anderlecht au poste de back droit. C’est pourtant plus haut, sur l’aile, qu’il compte faire carrière et où ses qualités sont les plus intéressantes. Thiago Motta est du même avis.