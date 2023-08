Roger Lespagnard revient sur sa séparation avec Nafi Thiam: "Près d'un an qu'on ne s'est plus parlé"

Roger Lespagnard se souvient : "Lorsqu’elle me l’annonce, je suis évidemment très surpris, mais cela ne me fait rien, contrairement à mon ami Raymond Castiaux quand il a appris qu’Elise Vanderelst le quittait pour aller s’entraîner ailleurs. Je suis un homme de bon sens. On me dit qu’on ne me veut plus, que voulez-vous que je dise à cela? Juste OK, je m’en vais… Le lendemain, vous ne me croirez peut-être pas, mais je passais déjà à autre chose. Cela n’a pas changé ma régularité à l’entraînement, il y avait tous mes autres athlètes."

Amertume

Depuis lors, les contacts ont été très peu nombreux, c’est le moins que l’on puisse écrire. "Je ne l’ai plus vue depuis octobre 2022, dit Lespagnard. Juste en juillet, au meeting de Liège. Et encore, de loin. Si on s’est parlé ? Non. Près d’un an, donc. Comprenez, à mon âge, ce n’est pas moi qui allais aller vers elle pour lui dire ‘‘Bonjour, ça va bien ?’’. Il ne faut pas me prendre pour un con non plus. Et elle était trop prise, sans doute, par son concours de la longueur. Maintenant, si elle vient me dire bonjour, je lui parle sans problème. Je n’ai ni revendication, ni besoin de vengeance."

Une pointe d’amertume est perceptible, tout de même, lorsque l’on évoque avec lui ce record du monde au pentathlon, début mars 2023, établi par Nafi à l’occasion des Championnats d’Europe en salle. "J’estime que ce n’est jamais que sur mon travail que cela a été fait. Voici 3-4 ans que je voulais qu’elle le tente. Je souhaitais qu’on organise un gros truc à Louvain-la-Neuve pour une tentative, mais elle ne voulait jamais. Et là, nom d’une pipe, voilà qu’elle me quitte et qu’elle le fait… J’ai trouvé cela un peu fort de café."