Vainqueur à l'AEK Athènes, l'Antwerp se qualifie pour les poules de la Ligue des champions

L’AEK Athènes a pourtant tout essayé, et y a cru, tardivement. Malgré une pression intense et un jeu largement tourné vers l’offensive en raison du but concédé au Bosuil il y a sept jours, les Grecs ont tout juste réussi à se créer quelques occasions franches avant leur égalisation trop tardive signée Araujo (1-1, 90e). Dont une sur une mauvaise relance de Butez (25e).

Les possibilités athéniennes ont été globalement limitées car le duo défensif Alderweireld-Coulibaly a été imperturbable. Le capitaine belge n’a rien laissé passer et a sorti quelques gestes défensifs de haut vol. Il a rappelé a pas mal de monde qu’il était plus que juste l’homme du but du titre. Sa sortie sur blessure (66e) et le loupé de Muja juste avant (61e) aurait pu pousser l’Antwerp à céder à la panique. Mais l’entraîneur Mark Van Bommel a fait les changements qu’il fallait pour amener de la profondeur via Kerk. Le Néerlandais, buteur (0-1, 73), a conclu le travail tout en roublardise de Balikwisha, parti derrière la défense sur une touche (et donc pas hors-jeu). Le même Balikwisha qui a offert la victoire (anecdotique) aux Anversois (1-2, 90e+5).

La continuité d’une saison historique

Par cette qualification, l’Antwerp continue d’écrire son histoire. Après son doublé championnat et Coupe de Belgique la saison dernière, le matricule 1 participera pour la première fois à la phase de poules de la Ligue des champions. Au programme: au moins deux gros adversaires. Les Anversois ne seront pas là pour faire de la figuration, du moins ils l’espèrent. Ils tenteront de laisser leur empreinte sur la compétition dont leur président Gheysens rêve depuis tant d’années.