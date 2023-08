US Open: Tsitsipas éliminé dès le deuxième tour par Dominic Striker, issu des qualifications

Certes moins en verve que lundi, et sa qualification en trois manches face au Canadien Milos Raonic, le 7e mondial est surtout tombé sur un excellent adversaire. Le joueur de 21 ans était pourtant mené 5-3 dans le quatrième set avant de retourner la situation à son avantage.

"Je ne sais pas comment, mais je l’ai fait d’une manière ou d’une autre. Et ensuite, j’ai continué à jouer du tennis de très haut niveau. Je suis un peu sans voix mais c’est une belle journée", a commenté Stricker, auteur de 78 coups gagnants sur l’ensemble de la partie.

Cette victoire, acquise sur le score de 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) et 6-4, est évidemment la plus belle de sa jeune carrière, la première face à un top 10 pour celui qui ne dispute que son troisième tournoi du Grand Chelem après Roland-Garros et Wimbledon plus tôt dans la saison.

Il devient par ailleurs, selon OptaAce, spécialiste des statistiques, le troisième Suisse à remporter une rencontre en cinq manches à l’US Open. Derrière Roger Federer et Stan Wawrinka...

"C’est une belle victoire qui me donne beaucoup de confiance. C’est formidable, aussi, pour mon équipe, parce que nous travaillons dur tous les jours", a conclu Stricker.

De son côté, le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) n’a fait qu’une bouchée de l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 76). Le score: 6-4, 6-1, 6-1.