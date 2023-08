Une première arrivée au sommet, avec une montée finale de 9 kilomètres assez raide et étroite.

L'avis de Maxime Monfort

”Cette troisième étape de cette Vuelta se dispute entre Suria et Arinsal, en Principauté d’Andorre, avec 158 kilomètres au programme. Il y aura deux cols dans le final, un plus long et moins raide et puis une montée finale assez délicate. Elle est longue de neuf kilomètres aux alentours de 7 %, sur une route relativement étroite. C’est assez typique de la Vuelta ces dernières années de proposer des côtes assez raides et étroites. Pour cette première arrivée au sommet dès la troisième étape, on devrait voir une explication entre les favoris.”

Les profils des étapes de la Vuelta 2023 ©La Vuelta