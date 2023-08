Mercato: Origi, Vranckx, Saelemaekers et Batshuayi agitent encore l’Italie

Divock Origi. ©Copyright (c) 2023 Shutterstock. No use without permission.

Parce que le Belge n’est plus à la mode à l’AC Milan. De Ketelaere a lancé le mouvement en rejoignant l’Atalanta, Divock Origi qui l’a concurrencé au rayon du plus gros flop de la saison ne sera évidemment pas retenu. Et Udinese qui s’apprête à vendre son attaquant Beto à Everton pour 30 millions (hors bonus) pense à lui.

Aster Vranckx, qui a déjà quitté la Lombardie où l’option de son prêt n’a pas été levée, est lui aussi dépendant d’un mouvement. La Fiorentina a fait de lui le successeur de Sofyan Amrabat pas encore parti (à Manchester United) dans une opération estimée à 7 millions d’euros. Alexis Saelemaekers, qui a vu son horizon se boucher avec les arrivées de Christian Pulisic et Samuel Chukwueze au point de ne pas être retenu lors des deux premières journées, est sur le point de rejoindreà Bologne. Où Thiago Motta apprécie le profil de Michy Batshuayi. Mais le dossier s’annonce complexe : l’attaquant a commencé sa saison comme il avait achevé la dernière avec toujours cette même efficacité.

Auteur de 20 buts l’an passé, il en a déjà inscrit deux pour Fenerbahce qui, sauf catastrophe, devrait se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conference après sa victoire 5-1 à l’aller sur Twente. Nottingham Forest est également intéressé par le Diable et a formulé une offre à 4 millions d’euros pour un élément valorisé par sa direction à 10 millions.