Toujours autant de grisaille du côté du Standard… Samedi soir, les Liégeois ont été contraints au partage face au KV Courtrai, la lanterne rouge du championnat (1-1). Les Rouches pointent à une triste 14e place après 5 journées, avec toujours aucune victoire à se mettre sous la dent.

Toujours pas de victoire pour le Standard en 2023-24. Photo by Vincent Kalut / Photonews ©VKA

Duel des Sportings ! Dimanche au Lotto Park, Charleroi a bataillé courageusement, mais s’est incliné face à une équipe d’Anderlecht efficace. Les Mauves comptent 12 points sur 15, et grimpent provisoirement en tête du classement de la Pro League.

Cyclisme

La 78e édition de la Vuelta débutait ce week-end ! La première étape s’est jouée ce samedi avec un contre-la-montre par équipe de 14.8 kilomètres à Barcelone. C’est l’équipe néerlandaise DSM-Firmenich qui s’est imposée à la surprise générale, l’Italien Lorenzo Milesi s’emparant du premier maillot rouge du Tour. Remco Evenepoel et Soudal Quick-Step ont terminé à la 4e place à 6 secondes de l’équipe néerlandaise.

Cette première étape a été marquée par une forte pluie et un manque de luminosité en fin de journée, provoquant de nombreuses chutes tout au long de la course. Les dernières équipes à s’élancer ont été désavantagées, devant faire preuve de davantage de prudence sur ce parcours à 18 virages.

Les conditions de la première étape de la Vuelta ont fait polémique. (Photo by Pau BARRENA / AFP) ©AFP or licensors

Dimanche, le Danois Andreas Kron a remporté la 2e étape du Tour d’Espagne courue sur 182 km entre Mataro et Barcelone. Première victoire de la saison en World Tour pour l’équipe belge de Lotto Dstny. Les favoris se sont neutralisés, et Andrea Piccolo a revêtu le maillot rouge de leader au terme de la journée.

Andreas Kron a dédié sa victoire à Tijl De Decker, tragiquement décédé vendredi dernier.

Tim Wellens (UAE Emirates) a remporté le Renewi Tour (WorldTour), le nouveau nom du Tour du Benelux, pour la troisième fois de sa carrière après la 5e et dernière étape gagnée par le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious) dimanche sur 187,3 km entre Riemst et Bilzen.

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a gagné le classement général du Tour d’Allemagne (2.Pro) dont la 4e et dernière étape a été remportée par le Néerlandais Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) dimanche sur 175,6 km entre Hanovre et Brême.

Hockey

La Belgique a décidément une bête noire… Samedi, les Red Panthers se sont inclinées 3-1 face aux Pays-Bas en finale de l’Euro de hockey féminin. Avec cette médaille d’argent, les joueuses belges égalent leur meilleure performance dans un Euro, après la défaite en finale de l’édition 2017, déjà face aux Néerlandaises.

Onzième titre européen pour les joueuses néerlandaises. Photo by Philippe De Putter / Photonews ©@PHDPH.com

Eux-aussi battus par les Néerlandais en demi-finale, les Red Lions se sont consolés en décrochant la médaille de bronze ! Dans le match pour la troisième place face à l’Allemagne dimanche, les hommes de Michel van den Heuvel se sont imposés 2-0, signant un 11e podium pour la sélection.

Moteurs

Super Max est inarrêtable, en particulier lorsqu’il évolue à domicile. Le GP des Pays-Bas 2023 a été marqué par les intempéries, avec une forte pluie, des abandons et un drapeau rouge en fin de course. Malgré cela, Max Verstappen est parvenu à remporter sa 9e victoire de la saison, la 13e en autant de course pour Red Bull cette saison. Fernando Alonso et Pierre Gasly complètent le podium.

Nouveau week-end à succès pour Max Verstappen. (Photo by Koen van Weel / ANP / AFP) ©AFP or licensors

Autres sports

En boxe, l’Ukrainien Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des poids lourds à l’issue d’un combat contre le Britannique Daniel Dubois. Le combat a toutefois été marqué par des polémiques d’arbitrage : le champion du monde de 36 ans a bénéficié de 5 minutes pour se remettre d’un coup reçu au niveau de la ceinture, ce qui n’a pas manqué de faire jaser le clan Dubois.

