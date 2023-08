Renewi Tour: Welsford remporte la 4e étape au sprint, Tim Wellens reste leader du général

Le rythme de course a été rapide et la fin de l'étape a été nerveuse à l'image d'une chute à 8 km de l'arrivée. Après une nouvelle chute peu après la flamme rouge, un peloton réduit s'est disputé la victoire au sprint où Welsford s'est montré le plus rapide. Le Britannique a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ont complété le top 5.

À 27 ans, Welsford décroche la cinquième victoire de sa carrière, la quatrième cette saison après deux étapes du Tour de San Juan et le Grand Prix Criquelion. Il avait ouvert son compteur avec une victoire d'étape au Tour de Turquie en 2022.

Au classement général, Wellens reste en tête avec 24 secondes d'avance sur Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) et 26 sur Florian Vermeersch (Lotto Dsnty).

Le Renewi Tour se termine dimanche par la 5e et dernière étape entre Riemst et Bilzen avec un parcours de 187,3 km avec des passages par la Côte de Hallembaye, la Côte de Wonck, le Slingerberg et le Keiberg. L'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2021, est le tenant du titre, l'édition 2022 n'ayant pas eu lieu.