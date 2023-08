Les Belgian Cheetahs chassent une nouvelle finale internationale aux Mondiaux de Budapest : “Aujourd’hui, on peut monter sur la piste la tête haute”

”Au début, à l’Euro de Berlin, on avait cinq filles et, aujourd’hui, on est six. Surtout la base est plus large, avec des réservistes qui sont au même niveau que les titulaires. C’est ce qu’on voulait”, souligne Hanne Claes, l’une des fondatrices du projet avec Camille Laus. “Depuis le début, on y croyait à fond ! On n’a jamais raté d’opportunité et on continue à s’améliorer aussi bien individuellement que collectivement en faisant progresser le record de Belgique. C’est chouette, par ailleurs, de voir que tout le monde veut être une Cheetah et qu’on inspire les jeunes. On avait un plan jusqu’aux Jeux mais le projet va continuer au-delà, c’est top !”

”Les Cheetahs ont été pour moi un facteur décisif quand j’ai opté pour le 400 m alors que j’hésitais à continuer le 800 m, explique la jeune Helena Ponette (23 ans). Cette équipe a été une inspiration et je suis convaincue que d’autres filles sont dans la même situation que moi.”

Avec Cynthia Bolingo, Helena Ponette, Camille Laus, Imke Vervaet, Naomi Van Den Broeck et Hanne Claes donc, Carole Bam n’a jamais eu un noyau aussi performant à sa disposition.

”C’est vrai, les filles n’ont jamais été aussi fortes que cette année. On peut prétendre aujourd’hui qu’on est une bonne équipe et on peut vraiment monter sur la piste la tête haute”, indique la coach, qui voit quatre équipes au-dessus du lot lors de ces Mondiaux de Budapest avec les Pays-Bas, les États-Unis, la Jamaïque et la Grande-Bretagne. “Mais après, on est là !”

Deux des ces nations croiseront la route des nôtres ce samedi soir. Le tirage au sort effectué vendredi a en effet désigné Cuba, la Hongrie, la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Irlande, les États-Unis, le Botswana et la Suisse comme adversaires de la Belgique, notre pays s’élançant du couloir 5.

guillement “Atteindre la finale n’a rien d’une évidence !

Quand on connaît l’importance d’un top 8, offrant une place de qualifié pour les Relais Mondiaux 2024 eux-mêmes qualificatifs pour les Jeux, on se dit que le concours de Cynthia Bolingo aurait été le bienvenu. Il a cependant été décidé qu'elle ne courrait pas la série afin de laisser reposer le mollet dont elle souffre un peu.

“Atteindre la finale n’a rien d’une évidence !” ajoute, prudente, Carole Bam. Car si la Belgique a progressé, d’autres pays ne sont pas demeurés en reste…