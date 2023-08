Le Real Madrid clôt son mercato : Kylian Mbappé restera à Paris mais ne prolongera pas son contrat

Ensuite, AS voit mal le Real Madrid faire une offre pour la star du PSG alors que, selon eux, son prix vient de remonter à 250 millions €. Déjà quand le prix n’était “que” de 150 millions €, les Merengues n’ont pas formulé d’offre concrète au club parisien, qui se dit surpris.

Le scénario le plus probable désormais est que Kylian Mbappé reste à Paris cette saison mais sans prolonger son contrat, conformément à la lettre qu’il avait envoyé au PSG au début du mercato.

Après avoir été écarté du groupe professionnel pendant plusieurs semaines et après avoir loupé la tournée asiatique du club, Kylian Mbappé avait finalement été réintégré au groupe professionnel le 13 août dernier. Mais pour le PSG, le joueur devait prolonger son contrat ou être vendu. Au vu des derniers éléments, la deuxième option semble de moins en moins probable. Reste à savoir alors ce que les dirigeants parisiens décideront avec leur pépite.

Et pour 2024 ?

Si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le PSG d’ici à la fin de l’année, il sera libre de négocier avec tous les clubs dès le 1er janvier prochain, en vue d’un transfert pour la prochaine saison.

La destination la plus probable reste le Real Madrid. Mais du côté de la Casa Blanca, on préfère ne rien anticiper pour se concentrer sur l’actuelle saison. Et après autant de rebondissements, les dirigeants madrilènes ne veulent plus crier victoire trop tôt.

Car le PSG tentera l’impossible pour pouvoir renouveler son contrat…