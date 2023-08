La Belgique a connu un début de match catastrophique, concédant deux buts lors des cinq premières minutes via Marijn Veen (2e, 1-0) et Freeke Moes (5e, 2-0). Les Panthers ont ensuite réduit le score dans le deuxième quart-temps via Abi Raye (23e, 2-1) mais les Néerlandaises ont rapidement repris deux buts d’avance grâce à Joosje Burg (26e, 3-1).

Avec une médaille d’argent, les Red Panthers égalent leur meilleure performance dans un Euro après l’argent décroché en 2017 où elles avaient déjà perdu contre les Pays-Bas en finale. Les Néerlandaises, qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, remportent leur 12e titre de championnes d’Europe, le 4e de rang.

Plus tôt samedi, l’Allemagne, battue par les Red Panthers jeudi en demi-finale, a remporté le match pour la médaille de bronze en venant à bout de l’Angleterre (3-0).