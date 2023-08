Après l'élimination de David Goffin en qualifications à l'US Open, son frère Simon l'affirme: "Il a toujours l'envie et cherche des solutions"

D’aucuns fustigent le manque d’appétence voire d’implication dont le numéro 1 belge ferait preuve. "Il a toujours l’envie, il fait le maximum et cherche des solutions", affirme Simon. Ce dernier était d’ailleurs présent aux côtés de son aîné lors du Challenger de Vérone, en juillet, afin de lui apporter son aide. "Retourner dans les qualifications d’un Grand Chelem après 11 ans, ce n’est pas simple, reprend-il. S’entraîner en vue du tableau principal ou arriver une semaine plus tôt pour disputer les qualifications, ce n’est pas du tout la même chose. Pour le moment, David n’a plus le même statut, le même privilège. Il doit l’accepter, l’apprivoiser, et il lui faudra sans doute un peu de temps. Il va devoir mettre les bouchées doubles mais il a les qualités pour revenir dans le top 40 voire le top 30 mondial, j’en suis persuadé."

Disputer la Coupe Davis, en septembre à domicile, pourrait lui procurer une bouffée d’oxygène. Mais le natif de Rocourt disputera-t-il cette rencontre du groupe mondial 1 vu la faiblesse de l’adversaire, l’Ouzbékistan? "David a toujours aimé jouer pour son pays et je sais que c’était à son planning il y a encore quelques jours. Donc hors pépin physique, je suppose qu’il jouera. Et ça ne peut que lui faire du bien", précise encore son frère.

Pour rappel, le vainqueur de ce duel, qui se tiendra à Hasselt les 16 et 17 septembre, aura l’opportunité de disputer les qualifications pour la Coupe Davis 2024.